DISE derruba tráfico de drogas em adega em Sumaré

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou, no início da manhã desta quarta-feira, a “Operação FANTINATTI”, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas em uma Adega denominada Depósito Três Irmãos localizado na Rua Eduardo Hoffman, em Sumaré/SP.

Ao chegar na Adega, os policiais civis da DISE abordaram 03 indivíduos, sendo um deles o proprietário do estabelecimento. Durante entrevista com os abordados, o proprietário da Adega confessou aos agentes que mantinha 02 pés de maconha em vasos na sua residência, além de dinheiro e mais drogas.

Os policiais civis escoltaram o proprietário da Adega até sua casa onde foram autorizados a entrar. O investigado apontou aos agentes onde estavam os vasos com pés de maconha, além de mostrarem também em seu guarda-roupas onde estavam escondidas as demais drogas, dinheiro e utensílios.

Diante dos fatos como se apresentavam e dos entorpecentes localizados, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado pelo crime de tráfico de drogas. A Ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial, que tomou ciência dos fatos e corroborou a voz de prisão em flagrante.

Após serem adotadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, o indiciado foi submetido a exame cautelar e posteriormente conduzido à Cadeia Pública de Sumaré onde aguardará por Audiência de Custódia.

Drogas Apreendidas: 01 TIJOLO DE MACONHA PESANDO 710 GRAMAS; 01 PEDAÇO DE MACONHA PESANDO 10 GRAMAS; 02 VASOS CONTENDO PÉS DE MACONHA.

Objetos Apreendidos: R$4.511,00 ; 01 IPHONE; 01 BALANÇA DIGITAL; 01 FACA COM RESQUÍCIOS DE MACONHA.