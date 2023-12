DAE conclui serviço e captação já foi retomada; água deve voltar aos poucos

O DAE terminou o serviço de troca de registros na captação de água em Americana às 14h30 desta quarta-feira. Apesar da captação já ter sido normalizada, o bombeamento da água para os reservatórios e posteriormente para as residências deve acontecer gradualmente. O abastecimento deverá ser normalizado entre 12 e 48 horas depois, dependendo da região.

O serviço foi uma manutenção preventiva, já programada, diante do desgaste apresentado pelas peças devido ao tempo de uso.

SAIBA MAIS: Troca de registros na captação deve afetar abastecimento em Americana

