Curso gratuito oferecido pelo McDonald’s ajuda jovens a se organizarem financeiramente

A educação financeira se torna cada dia mais fundamental para aqueles que desejam cuidar da forma correta do dinheiro que ganham, fugir dos riscos de endividamento, garantir tranquilidade e um futuro mais confortável. Quando falamos na população jovem, se torna ainda mais urgente. Por isso, muito mais do que manter as contas em dia e encerrar o mês com saldo positivo, a educação financeira envolve organização de despesas e planejamento com as finanças em curto, médio e longo prazo.

E para aqueles que desejam adquirir conhecimentos essenciais para construir um plano estratégico eficaz, a Arcos Dorados, operadora do McDonald’s na América Latina e Caribe, oferece a toda a sociedade o curso de Finanças Pessoais, que pode ser encontrado de forma gratuita na plataforma educacional MCampus Comunidade. Com ele, o jovem terá a oportunidade de aprender a tomar decisões conscientes com o seu próprio dinheiro, prevenindo dívidas desnecessárias, com um plano a longo prazo para construir uma reserva de emergência, ou até mesmo investir o dinheiro para o futuro. Além de Finanças Pessoais, há uma série de outros cursos disponíveis como Empreendedorismo, Marketing Digital, Tecnologia e até mesmo Programa de Orientação Vocacional. As inscrições para os cursos estão abertas e qualquer pessoa acima de 16 anos pode participar, basta acessar o site https://receitadofuturo.com.br/cursos-livres/.

Todos os cursos disponibilizados na plataforma são independentes, sem ordem específica nem quantidade limite por pessoa e estão disponíveis em espanhol e português. Depois de sua realização, será enviado um certificado reconhecendo o treinamento recebido, que contribuirá para destacar as habilidades em futuras buscas de emprego.

A MCampus Comunidade foi criada a partir do compromisso da Arcos Dorados com o desenvolvimento e a valorização do jovem, temática importante em sua estratégia socioambiental, a Receita do Futuro. A companhia é uma das maiores empregadoras de jovens da América Latina e Caribe: 60% dos funcionários têm até 24 anos. No Brasil, esse número sobe para 62% e muitos estão em sua primeira experiência formal profissional.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.300 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 95.000 funcionários (dados de 30/09/2023). A empresa também utiliza sua plataforma ESG, Receita do Futuro, para impactar positivamente as comunidades onde está presente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site:www.arcosdorados.com