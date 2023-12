Troca de registros na captação deve afetar abastecimento em Americana

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realiza na próxima quarta-feira (6) a substituição de quatro registros na Captação de Água no Rio Piracicaba. O serviço é uma manutenção preventiva, já programada, diante do desgaste apresentado pelas peças devido ao tempo de uso, e deve afetar o abastecimento de água do município.

Os trabalhos terão início às 4h30 e vão durar cerca de 12 horas, com previsão de término às 16h. Para o procedimento de troca das peças ser feito com êxito, será necessário interromper a captação para esvaziar e secar a rede. Segundo a autarquia, os 14 reservatórios existentes na cidade estarão cheios, mas a orientação é para que a população economize água para amenizar os reflexos no abastecimento.

“Nós temos duas captações que são interligadas e apenas uma rede. Por isso, é preciso desativar os dois sistemas para o procedimento de secagem da rede. Só assim conseguimos fazer a troca dos registros. Essa manutenção é de extrema importância para que a gente tenha mais segurança no sistema de captação”, explica o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenes Zappia.

A captação será retomada imediatamente com o término dos trabalhos na tarde de quarta-feira, e o abastecimento deverá ser normalizado entre 12 e 48 horas depois, dependendo da região.

“Em alguns pontos da cidade, a água volta já na madrugada de quinta-feira, em outros, na manhã seguinte, variando de acordo com a localização”, completa Zappia.