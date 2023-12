GAMA recebe 95 pistolas da Secretaria de Segurança Pública

A GAMA (Guarda Municipal de Americana) recebeu 95 pistolas calibre .40

nesta segunda-feira (4). O prefeito de Americana, Chico Sardelli, recepcionou o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, para a solenidade de entrega das armas ao município.

A doação das armas, que, juntas, têm custo estimado em R$ 153 mil, foi intermediada junto ao Estado pelo presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi. O armamento era utilizado pela Polícia Civil e agora está disponível para uso imediato da corporação americanense.

“Enquanto estive no Legislativo, presidi as frentes parlamentares em defesa das Guardas Municipais. Hoje, não existe discussão sobre segurança pública sem pensar na atuação das Guardas. E nossa administração sempre investe na capacitação e treinamento dos patrulheiros e na aquisição de equipamentos”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

“As 95 pistolas calibre .40 estão em excelente estado de conservação. É um presente para os guardas municipais e para a população de Americana”, observou o secretário Guilherme Derrite.

Em agosto deste ano, a Guarda Municipal adquiriu outras 120 pistolas, modelo G45, calibre 9mm, com uma verba de R$ 350 mil proveniente de emenda parlamentar de Guilherme Derrite, que se licenciou do cargo de deputado federal ao se tornar secretário.

O vice-prefeito Odir Demarchi agradeceu o apoio do secretário Guilherme Derrite e o trabalho de intermediação do vereador Thiago Brochi. “Estamos lutando sempre pela Guarda Municipal e só tenho a agradecer o trabalho e o apoio de vocês, que têm nos ajudado muito”, disse Odir.

“Americana tem avançado na gestão do prefeito Chico e do vice Odir também com a ajuda de parceiros, que nos têm levado pelo caminho do trabalho com resultado. E o secretário Guilherme Derrite é um desses parceiros, que foi muito importante ao atender ao nosso pedido desse investimento para a segurança de Americana”, destacou o presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi.

“É com muita alegria que anunciamos mais um investimento em armamento para a Guarda Municipal de Americana. Assim, aumentamos nossa estrutura para melhor desempenhar nosso papel de proteger a população”, falou o coordenador de Planejamento da GAMA, Wendeo Santos, que representou o comandante da corporação, Marco Aurélio da Silva.

Também estiveram presentes à solenidade o deputado estadual Alex de Madureira, os vereadores Lucas Leoncine, Marcos Caetano e Leco Soares, o secretário de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto, o presidente da Fusame, Fábio Beretta Rossi, o coordenador da Defesa Civil, João Miletta, a delegada seccional, Marta Rocha, o comandante da CPI-9, coronel Rodrigo Eval Arena, o diretor do Deinter-9, Kleber Antonio Torquato Altale, o coordenador estadual dos Consegs, coronel Leonardo Castro Isipon, o comandante do 19º BPMI, tenente coronel Adriano Daniel, o representante do Corpo de Bombeiros, capitão João Paulo Laso, e o presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana, Beto Lahr.

