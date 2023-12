Calendário Ambiental de dezembro tem dicas sustentáveis para as festas de fim de ano

O Calendário Ambiental de dezembro traz diversas dicas de ações sustentáveis que podem ser aplicadas durante as comemorações do fim de ano. O periódico é produzido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente – Unidade de Educação Ambiental.

O mês apresenta datas relacionadas aos temas ambientais, à solidariedade e algumas curiosidades, como o Dia Internacional dos Voluntários (5/12), Dia Mundial do Macaco (14/12) e Dia Mundial da Biodiversidade (29/12).

Oferecer presentes natalinos sustentáveis é uma das dicas para fazer um Natal diferente, além de evitar a utilização de produtos descartáveis, bexigas e balões. Outra dica importante é não soltar fogos de artifício, que causam poluição sonora e desconforto para os animais, principalmente.

“São dicas importantes para serem lembradas e aplicadas no mês de dezembro, quando ocorrem muitas confraternizações. É fundamental ter o respeito com a natureza e ter empatia ao próximo para que todos possam conviver de forma harmoniosa”, diz a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke.

“Todos os meses fizemos chegar até as escolas e à população em geral as informações, dicas e orientações para serem refletidas por todos aqueles que buscam ter uma vida mais saudável, melhorar a qualidade de vida e ajudar na preservação do planeta, que já está sentindo as mudanças climáticas. Então, que possamos fazer a nossa parte neste processo de aprendizado, praticando sempre boas atitudes”, afirma o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

