Dise prende suspeito e apreende drogas, contrabando e munição em Hortolândia

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Americana, realizou na manhã desta quinta-feira (18) a Operação “São Sebastião”, com o objetivo de intensificar o combate ao tráfico de drogas e à comercialização de produtos ilícitos em estabelecimentos do tipo adega.

A ação foi desencadeada após denúncia anônima recebida pelo sistema Disque-Denúncia do Governo do Estado, relatando intensa movimentação suspeita em uma adega localizada no bairro São Sebastião, em Hortolândia. A partir das informações, investigadores da Dise realizaram diligências e monitoramento velado do local, em dias e horários alternados, constatando indícios típicos de ponto de venda de entorpecentes.

Com base nas provas coletadas, incluindo imagens que confirmaram a denúncia, a Polícia Civil representou por mandado de busca e apreensão, que foi expedido pela Vara Regional das Garantias da 4ª Região Administrativa Judiciária (RAJ) de Piracicaba.

Entorpecentes

O cumprimento da ordem judicial contou com apoio do Canil da Guarda Municipal de Hortolândia e de outras equipes operacionais. Durante as buscas, os policiais apreenderam cinco porções de maconha, uma porção de cocaína, cerca de 7 mil cigarros de origem paraguaia — caracterizando contrabando —, uma munição intacta, dois aparelhos celulares e R$ 4.228,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, o responsável pelo estabelecimento foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, contrabando e posse ilegal de munição, previstos no artigo 33 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), no artigo 334-A do Código Penal e no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003).

Após os procedimentos legais, o indiciado foi encaminhado para exame cautelar e, em seguida, conduzido à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanece à disposição da Justiça, aguardando a realização da audiência de custódia.

