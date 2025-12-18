Final da 2ª Divisão do Amador 2025 acontece no sábado (20) em Sumaré

A grande final da 2ª Divisão do Campeonato Amador de Sumaré 2025 será realizada neste sábado (20), a partir das 15h30, no Centro Esportivo. A decisão colocará frente a frente as equipes Florêncio FC e Furacão FC, em um confronto que promete muita emoção para atletas e torcedores.

Inicialmente programada para o último sábado (13), a partida precisou ser adiada em função das fortes chuvas, que comprometeram as condições do campo e a segurança dos envolvidos. Com a remarcação, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer reforçou o planejamento para garantir estrutura adequada e conforto ao público.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Pedro Rocha, destacou o trabalho desenvolvido ao longo do campeonato. “Desde o início, nossa preocupação foi organizar uma competição segura, bem estruturada e valorizando o futebol amador”, afirmou.

