SHD celebra o Natal em encontro com as famílias assistidas em 2025

Para fechar um ano especial com chave de ouro, a SHD – Sociedade Humana Despertar fará uma confraternização especial com as famílias assistidas ao longo do ano pelos projetos Despertar das Artes e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). As crianças estão preparando uma apresentação especial para as famílias e prometem muitas emoções com o número “Uma Aventura de Natal”.

“Este é um evento que foi tradição na SHD por muitos anos e que conseguimos retomar desde o ano passado. É um jantar especial dedicado somente às famílias atendidas, com uma apresentação elaborada pelas crianças para esta data, e com ele fechamos um ano muito significativo”, lembra Fabiana Scamato, coordenadora da SHD, que planejou a sua ‘Noite de Luz’ para o dia 18 de dezembro.

Ano especial

Em novembro, a SHD completou 30 anos de atuação, consolidando-se como uma importante referência de apoio social e humano na região do Jardim Picerno, em Sumaré, onde está instalada desde 2013.

Entre as iniciativas que integram o cotidiano da entidade está o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Sumaré, por meio da SMIADS (Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social) que atende diariamente crianças no contraturno escolar.

Outro projeto voltado a crianças e adolescentes é o Despertar das Artes, que oferece oficinas gratuitas de dança, circo, teatro e literatura, para crianças e jovens de 06 a 17 anos, com aulas semanais que estimulam o aprendizado por meio da arte e da expressão. As oficinas de dança trabalham postura, expressão corporal e coreografias de diferentes estilos. No universo circense, os participantes aprendem técnicas de equilibrismo, malabarismo e acrobacias, além de vivências teatrais ligadas ao universo dos palhaços. Nas aulas de literatura, a proposta é despertar o interesse pela linguagem de forma criativa e participativa. O projeto é realizado com patrocínio da Unimed Campinas, por meio da Lei Rouanet, e da Solenis, além do apoio do Grupo São Vicente, por meio do ProAC ICMS, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

A participação do projeto Despertar das Artes é gratuita e ainda há vagas para 2026. A SHD entra em recesso no dia 19 de dezembro, mas a partir do dia 05 de janeiro já retoma suas atividades. Interessados em conhecer o projeto para inscrever novos participantes podem entrar em contato pelo telefone (19) 3873-9015, pelo e-mail [email protected] ou diretamente na sede da entidade, localizada na Rua dos Pinheiros, nº 105, Jardim Basilicata, na região do Picerno, em Sumaré.

