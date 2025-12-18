Shopping ParkCity Sumaré funciona em horário especial a partir de sábado (20)
Com horário ampliado, clientes terão mais comodidade para fazer as compras de fim de ano e aproveitar as atrações natalinas do empreendimento
O Shopping ParkCity Sumaré vai funcionar em horário especial a partir de sábado, 20/12, para proporcionar ainda mais conforto e comodidade aos clientes durante as compras de Natal.
No sábado, 20/12, as lojas, quiosques e praça de alimentação irão funcionar das 10h às 23h. No domingo, o funcionamento das lojas, quiosques e praça de alimentação será das 10h às 22h. Na segunda-feira, 22/12, e na terça-feira, 23/12, o Shopping estará aberto das 10h às 23h. Na quarta-feira, 24/12, véspera de Natal, o funcionamento das lojas, quiosques e praça de alimentação será das 10h às 18h.
O cinema, a academia, o supermercado Savegnago e a Cobasi também irão funcionar em horário diferenciado neste fim de ano (veja abaixo como ficam os horários de funcionamento de cada estabelecimento).
“Com o horário ampliado, os clientes ganham mais tempo para escolher os presentes de Natal, adquirir os itens para as festas de fim de ano, aproveitar a decoração natalina e todas as atrações especiais preparadas pelo Shopping ParkCity Sumaré para este período”, destaca Gisele Alvares, coordenadora de Marketing do empreendimento.
“O Natal é um período único de celebração e confraternização. E o Shopping ParkCity Sumaré está preparado, com uma decoração magnífica e uma programação encantadora, para que as famílias possam viver e eternizar momentos inesquecíveis e repletos de significados especiais”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.
Neste ano, a Promoção de Natal do Shopping ParkCity presenteou os clientes que participaram da campanha com um panetone exclusivo. “A iniciativa, que celebrou a ligação do empreendimento com o público, foi um sucesso. Agradecemos a todos que prestigiaram e participaram de mais esta ação memorável”, finaliza Joelma.
Horário Especial de Fim de Ano do Shopping ParkCity Sumaré
20/12 (sábado)
Lojas/quiosques – 10h às 23h
Praça de alimentação – 10h às 23h
Cobasi – 8h às 22h
Cinema – início às 14h
21/12 (domingo)
Lojas/quiosques – 10h às 22h
Praça de alimentação – 10h às 22h
Cobasi – 9h às 20h
Cinema – início às 14h
22/12 (segunda-feira)
Lojas/quiosques – 10h às 23h
Praça de alimentação – 10h às 23h
Cobasi – 8h às 22h
Cinema – início às 14h
23/12 (terça-feira)
Lojas/quiosques – 10h às 23h
Praça de alimentação – 10h às 23h
Cobasi – 8h às 22h
Cinema – início às 14h
24/12 (quarta-feira)
Lojas/quiosques – 10h às 18h
Praça de alimentação – 10h às 18h
Cobasi – 8h às 18h
Cinema – fechado
25/12 (quinta-feira)
Lojas/quiosques – fechado
Praça de alimentação – fechada
Cobasi – fechada
Cinema – fechado
26/12 a 30/12 (horário normal)
Lojas/quiosques – 10h às 22h
Praça de alimentação – 11h às 22h
Cinema – programação normal
31/12 (quarta-feira)
Lojas/quiosques – 10h às 15h
Praça de alimentação – 10h às 15h
Cobasi – 8h às 15h
Cinema – fechado
01/01 (quinta-feira)
Lojas/quiosques – fechado
Praça de alimentação – fechada
Cobasi – fechada
Cinema – fechado
SAVEGNAGO
20/12 – 7h às 23h
21/12 – 7h às 20h
22/12 – 7h às 23h
23/12 – 7h às 23h
24/12 – 7h às 19h
25/12 – fechado
26/12 – 7h às 22h
27/12 – 7h às 22h
28/12 – 7h às 20h
29/12 – 7h às 23h
30/12 – 7h às 23h
31/12 – 7h às 19h
01/01 – fechado
Academia
24/12 – fechada
25/12 – fechada
31/12 – fechada
01/01 – fechada
