Shopping ParkCity Sumaré funciona em horário especial a partir de sábado (20)

Com horário ampliado, clientes terão mais comodidade para fazer as compras de fim de ano e aproveitar as atrações natalinas do empreendimento

Leia + sobre economia, emprego e mercado

O Shopping ParkCity Sumaré vai funcionar em horário especial a partir de sábado, 20/12, para proporcionar ainda mais conforto e comodidade aos clientes durante as compras de Natal.

No sábado, 20/12, as lojas, quiosques e praça de alimentação irão funcionar das 10h às 23h. No domingo, o funcionamento das lojas, quiosques e praça de alimentação será das 10h às 22h. Na segunda-feira, 22/12, e na terça-feira, 23/12, o Shopping estará aberto das 10h às 23h. Na quarta-feira, 24/12, véspera de Natal, o funcionamento das lojas, quiosques e praça de alimentação será das 10h às 18h.

O cinema, a academia, o supermercado Savegnago e a Cobasi também irão funcionar em horário diferenciado neste fim de ano (veja abaixo como ficam os horários de funcionamento de cada estabelecimento).

“Com o horário ampliado, os clientes ganham mais tempo para escolher os presentes de Natal, adquirir os itens para as festas de fim de ano, aproveitar a decoração natalina e todas as atrações especiais preparadas pelo Shopping ParkCity Sumaré para este período”, destaca Gisele Alvares, coordenadora de Marketing do empreendimento.

“O Natal é um período único de celebração e confraternização. E o Shopping ParkCity Sumaré está preparado, com uma decoração magnífica e uma programação encantadora, para que as famílias possam viver e eternizar momentos inesquecíveis e repletos de significados especiais”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Neste ano, a Promoção de Natal do Shopping ParkCity presenteou os clientes que participaram da campanha com um panetone exclusivo. “A iniciativa, que celebrou a ligação do empreendimento com o público, foi um sucesso. Agradecemos a todos que prestigiaram e participaram de mais esta ação memorável”, finaliza Joelma.

Horário Especial de Fim de Ano do Shopping ParkCity Sumaré

20/12 (sábado)

Lojas/quiosques – 10h às 23h

Praça de alimentação – 10h às 23h

Cobasi – 8h às 22h

Cinema – início às 14h

21/12 (domingo)

Lojas/quiosques – 10h às 22h

Praça de alimentação – 10h às 22h

Cobasi – 9h às 20h

Cinema – início às 14h

22/12 (segunda-feira)

Lojas/quiosques – 10h às 23h

Praça de alimentação – 10h às 23h

Cobasi – 8h às 22h

Cinema – início às 14h

23/12 (terça-feira)

Lojas/quiosques – 10h às 23h

Praça de alimentação – 10h às 23h

Cobasi – 8h às 22h

Cinema – início às 14h

24/12 (quarta-feira)

Lojas/quiosques – 10h às 18h

Praça de alimentação – 10h às 18h

Cobasi – 8h às 18h

Cinema – fechado

25/12 (quinta-feira)

Lojas/quiosques – fechado

Praça de alimentação – fechada

Cobasi – fechada

Cinema – fechado

26/12 a 30/12 (horário normal)

Lojas/quiosques – 10h às 22h

Praça de alimentação – 11h às 22h

Cinema – programação normal

31/12 (quarta-feira)

Lojas/quiosques – 10h às 15h

Praça de alimentação – 10h às 15h

Cobasi – 8h às 15h

Cinema – fechado

01/01 (quinta-feira)

Lojas/quiosques – fechado

Praça de alimentação – fechada

Cobasi – fechada

Cinema – fechado

SAVEGNAGO

20/12 – 7h às 23h

21/12 – 7h às 20h

22/12 – 7h às 23h

23/12 – 7h às 23h

24/12 – 7h às 19h

25/12 – fechado

26/12 – 7h às 22h

27/12 – 7h às 22h

28/12 – 7h às 20h

29/12 – 7h às 23h

30/12 – 7h às 23h

31/12 – 7h às 19h

01/01 – fechado

Academia

24/12 – fechada

25/12 – fechada

31/12 – fechada

01/01 – fechada

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP