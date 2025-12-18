Um homem que atacou um homem e uma mulher em Americana com faca acabou preso esta quarta-feira em Americana. A denúncia foi feita em grupos de whatsapp. Fábio Bernardes ,de 47 anos, chegou a ser atendido mas não resistiu aos ferimentos.

A Guarda Municipal de Americana prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (18), o homem de 49 anos suspeito de cometer homicídio e lesão corporal no bairro Jardim da Mata.

Durante patrulhamento preventivo, a equipe de Romu recebeu informações, por meio de grupo comunitário de WhatsApp, de que um indivíduo estaria agredindo pessoas com golpes de faca na Rua dos Pinhais. De imediato, os agentes se deslocaram ao local, onde encontraram um homem caído ao solo com intenso sangramento e uma mulher ferida, ambos necessitando de socorro médico.

Testemunhas indicaram o autor da agressão, que foi localizado nas proximidades e tentou se refugiar em sua residência. A equipe realizou a abordagem e deteve o suspeito. Durante as buscas, foi encontrada uma bainha de faca na cintura do indivíduo. A arma utilizada no crime foi localizada posteriormente em um terreno baldio próximo, com vestígios de sangue.

As vítimas foram socorridas por equipes de resgate e encaminhadas para unidades de saúde do município. O homem ferido não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no Hospital Municipal. A mulher recebeu atendimento médico e permanece sob cuidados.

O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Após a confirmação do óbito, foi decretada a prisão em flagrante por homicídio e lesão corporal, ficando o indivíduo à disposição da Justiça. A perícia técnica foi acionada para o local dos fatos.

