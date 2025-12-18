Parques para renovar as energias no final/início do ano

Embora tenha origem religiosa, o ritual de pular as sete ondas se popularizou no Brasil como tradição cultural e é adotado como forma de atrair prosperidade, paz, sorte e renovação para um novo ano. A lógica é simples: cada onda pulada é um pedido, um desejo para o ano que se inicia.

Para muitos, mais do que pedir, é um momento individual e íntimo, uma experiência que simboliza desprendimento, entrega, renovação e abertura para novos começos.

Esse desejo de introspecção vem crescendo para além do agito das praias, em meio a cenários naturais perfeitos para quem deseja iniciar 2026 com energia revigorada — especialmente nos parques nacionais e estaduais, que combinam cachoeiras, trilhas, imersão na floresta e silêncio restaurador.

Selecionamos quatro parques brasileiros que convidam o visitante a trocar o barulho da praia pelo som das águas, das folhas e do vento. Cada um deles oferece experiências simples, acessíveis e profundamente transformadoras.

No Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, a renovação vem com a força e intensidade do cerrado. Lá, a Trilha dos Saltos é a sugestão ideal para quem gosta de caminhar e permite chegar até os dois grandes saltos do Rio Preto. Já na Trilha Cânions II e Cariocas, o impacto da água e imponência do cânion inspiram coragem e potência para novos ciclos. O passeio é autoguiado, o que permite uma experiência exclusiva. Mas, atenção: no verão, é preciso estar equipado com água e usar sapatos e roupa confortáveis (preferencialmente com proteção UV), além de participar do encontro de orientação dos guias.

Com quase de 1,2 mil quilômetros de distância, o Parque Estadual do Ibitipoca, em Minas Gerais, oferece renovação altitude e suas famosas “águas mágicas”, como são conhecidas. Com um percurso leve, cercado de riachos, lagoas e pequenas cachoeiras, o Circuito das Águas oferece banhos dignos e é ideal para “lavar o que passou”, permitindo começar o ano com leveza. Os mais ousados podem escolher a trilha até a Janela do Céu, um mirante icônico com uma vista perfeita para reflexões e desejos para 2026.

Em São Paulo, o Caminhos do Mar, propõe renovação com história, com roteiros guiados e pausas para observar fauna, flora e monumentos históricos. A visitação é feita com um monitor/guia credenciado, que apresenta e conta a história dos atrativos seculares.

Endereço do maior réveillon do mundo, o Rio de Janeiro também propõe renovação com tranquilidade e contemplação no Parque Nacional do Itatiaia. De um lado, os Mirantes da Mantiqueira oferecem pontos de vistas amplos, que ajudam a enxergar novos horizontes – literal e simbolicamente. De outro, o Lago Azul e Véu da Noiva são como um spa natural com suas piscinas naturais perfeitas para pausas longas, banhos relaxantes e um merecido descanso.

