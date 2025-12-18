Em MARTY SUPREME, o público acompanha Marty (Chalamet), um fenômeno do tênis de mesa que embarca em uma jornada intensa de Nova York a Tóquio, colocando em risco tudo o que tem ao testar seus próprios limites e ambições. O protagonista é ambicioso e nada fica em seu caminho para conseguir o que deseja, mas ele não está sozinho. O taxista Wally (Okonma) é seu melhor amigo e os dois passam por situações complicadas e perigosas no submundo do tênis de mesa em Nova York. Okonma já conhecia Chalamet e sempre foi um grande fã do cinema de Josh Safdie em 2017 e mantiveram contato sobre a possibilidade de colaborar em um projeto futuro. Mas foi apenas em 2023 que o cineasta entregou o roteiro de MARTY SUPREME ao artista, que precisou conciliar as gravações com sua agenda cheia. Wally foi um dos primeiros personagens que os roteiristas Safdie e Bronstein escreveram, e eles queriam que Tyler trouxesse para o papel sua energia única. Ao receber o convite, “eu disse ao Josh: se você me quiser no seu filme, estou dentro! Para o que você precisar, eu confio no seu gosto e estou animado para fazer parte disso!” lembra Tyler. E, após a exibição de MARTY SUPREME no Festival de Nova York, em outubro deste ano, quando o longa foi assistido pela primeira vez, o rapper não escondeu a emoção e a gratidão pela chance que recebeu de Safdie, “fiquei emocionado lá em cima (assistindo ao filme) porque você me deu uma chance, então eu agradeço, eu te amo e obrigado. Por favor, uma salva de palmas (para Josh Safdie).” Além de Chalamet e Okonma, MARTY SUPREME ainda conta com Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Fran Drescher no elenco principal e tem roteiro escrito por Josh Safdie e Ronald Bronstein. Grande destaque para a temporada de premiações, o longa concorre em oito prêmios no Critics Choice Awards, incluindo Melhor Filme, e três categorias no Globo de Ouro, são elas: Melhor Filme (Comédia), Melhor Ator (Comédia) para Timothée Chalamet e Melhor Roteiro. O longa conta com distribuição da Diamond Films, a maior distribuidora independente da América Latina, e estreia em 22 de janeiro, com sessões antecipadas a partir do dia 8. + NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP