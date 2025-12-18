Santa Bárbara antecipa quitação e paga a 2ª parcela do 13º salário

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste antecipou e quitou nesta quarta-feira (17) o 13º salário, com o pagamento da segunda parcela aos servidores. O benefício foi pago a 4,2 mil servidores, em um valor total líquido de R$ 8,3 milhões. Vale ressaltar que a primeira parcela já havia sido paga ao longo do ano, no mês de aniversário dos servidores municipais, no total líquido de R$ 10,5 milhões.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP