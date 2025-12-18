Hortolândia monta grupo executivo da “Operação SP Alerta Chuvas de Verão”

Plano de contingenciamento visa preparar o município para lidar com fenômenos climáticos de verão

Hortolândia participa mais uma vez da “Operação SP Alerta Chuvas de Verão”, relativa ao ciclo 2025/2026″, deflagrada pelo Sistema Estadual de Defesa Civil de São Paulo, neste mês de dezembro. A Prefeitura montou um grupo executivo, com membros de 17 secretarias municipais, a fim de prevenir, reduzir e conter os riscos trazidos pelas habituais tempestades de verão, intensas e breves, por meio de um Plano de Contingência Preventivo do Sistema de Defesa Civil, instituído pelo Decreto Municipal nº 5.773/2025.

Os nomes dos titulares e dos suplentes de cada Pasta estão na edição 2647 do Diário Oficial Eletrônico do Município, publicada nesta sexta-feira (12/12). Com esta medida, a Prefeitura busca preparar Hortolândia para enfrentar eventuais pontos de alagamento e inundações, que causam muitos transtornos à população.

A “Operação Chuvas de Verão” se estenderá até o dia 31 de março de 2026, podendo ser prorrogada. Segundo a Secretaria de Segurança, o plano preventivo e de contingência envolve todas as secretarias municipais, formando o Simpdec (Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil) de Hortolândia. Ele estipula orientações, recomendações e ações a serem adotadas dependendo de cada uma das situações verificadas no município – Estado de Atenção, de Emergência ou de Calamidade.

O documento regulamenta e coordena as ações do Poder Público Municipal no sentido da prevenção e proteção durante o período do ano em que acontecem chuvas fortes e bruscas. Entre as ações essenciais a serem realizadas pelos órgãos públicos estão:

monitoramento das previsões meteorológicas;

vistorias preventivas para mapear e avaliar áreas suscetíveis;

verificar a limpeza de córregos, vias públicas, galerias de águas pluviais, áreas de ocupações e onde acontecem alagamentos;

a coordenação, o acionamento e o controle de emergências.

Além da ação coordenada do Poder Público, é preciso que a população também participe e tome alguns cuidados para evitar acidentes.

Saiba abaixo o que fazer:

Em casos de chuvas fortes e raios, aparelhos elétricos devem ser desligados para prevenir choques e descargas

Durante a tempestade e depois dela, jamais transitar em locais alagados, nem a pé, para evitar quedas, nem de carro ou de moto, pois poucos centímetros de água acumulada são suficientes para arrastar veículos

Outro perigo são as doenças que podem ser contraídas a partir do contato da pele com as águas das enxurradas.

