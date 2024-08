DISE estoura ‘casa bomba’ com muita droga e pistola em Santa Bárbara

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou, no início da manhã desta terça-feira (06) a Operação “CONCEIÇÃO”, decorrente de investigações a respeito do tráfico e distribuição de drogas na região da divisa entre Americana e Santa Bárbara D’Oeste.

Após investigações, os policiais apuraram que um veículo Volksvagem Polo, de cor Prata, estaria fazendo a distribuição de drogas pela região dos bairros limites entre as cidades vizinhas. Durante as investigações, foi possível chegar na qualificação do responsável pelo carro como sendo um indivíduo conhecido pelo apelido de “Batata”. Pesquisas em bases de dados disponíveis à PCSP, revelaram o endereço do investigado, que passou a ser monitorado de forma velada.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Hoje, quando saía do imóvel, “Batata” foi abordado pelos agentes da DISE. Durante a abordagem, em entrevista inicial com os investigadores, o suspeito já confessou que havia um veículo HB20 roubado na garagem e que havia muitas drogas no interior do imóvel. Também foi detida a companheira de “Batata”, que no momento da ação policial, estava picando e embalando drogas. O HB20 havia sido furtado em julho na Churrascaria Fogo Nobre, em Americana.

Ao todo, foram encontrados 87 tijolos de maconha, que pesaram 89 kg da drogas, além de 131 pedras de crack prontas para a venda. Uma outra porção grande não-fracionada pesou 128 gramas. Também foram localizados 01 Pistola Taurus 9mm com numeração suprimida e 05 munições íntegras, além de contabilidade do tráfico, celulares, balanças de precisão, utensílios domésticos utilizados para fracionar e embalar drogas e dinheiro.

Diante dos fatos como se apresentavam, foi dada voz de prisão em flagrante aos investigados pelo crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo de calibre restrito e receptação. Eles foram conduzidos, juntamente com as apreensões, para a sede da DISE.

A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial que tomou ciência dos fatos e corroborou a voz de prisão em flagrante. Após serem adotadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, os indiciados foram submetidos a Exame Cautelar e posteriormente escoltados para as Cadeias Públicas de Sumaré e Monte Mor, onde aguardarão por Audiência de Custódia.