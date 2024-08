2º Encontro Nordestino acontece neste sábado em Nova Odessa

Leia + sobre Famosos, artes e música

Em Nova Odessa, desde 2023, agosto é o “Mês de Valorização da Cultura Nordestina”, conforme a Lei Municipal nº 3.092, de autoria da então vereadora Carla Lucena. Por isso, acontece neste sábado, dia 10 de agosto, das 17h às 22h, no “Calçadão do Parque Triunfo” (mesmo local da nova Feira Noturna do Jardim Santa Luíza e Região, ao lado do Campo de Futebol e da Cancha de Malha), a 2ª Edição do Encontro Nordestino.

Promovido pela Prefeitura e pela comunidade de cidadãos migrantes dos nove estados da região nordeste do Brasil, a organização do encontro tem a participação do vereador Antônio Teixeira.

Com shows ao vivo de Swing Perfeito, Bando de Régia e Cryz Rozza & Greice Kelly, o evento vai reunir num só lugar a culinária típica do Nordeste, o artesanato e muita música boa regional. O evento, que tem entrada gratuita para todo o público, vai acontecer na Rua Irineu José Bordon, no Jardim Santa Luiza – no calçadão onde é realizada a Feira Noturna toda quarta-feira.

De acordo com o responsável pelo Departamento de Cultura e Turismo de Nova Odessa, Lucas Camargo, “esta é mais uma festa na cidade que tem como objetivo levar cultura e entretenimento para todos os munícipes, além de conhecer uma cultura de uma região diferente do nosso país, a população pode saborear quitutes e se encantar com as músicas daquela região”, afirma.

MÚSICA, CULINÁRIA, ARTESANATO

A programação musical do 2º Encontro Nordestino de Nova Odessa, neste sábado, inclui barracas com pratos e quitutes típicos dos 9 estados da região nordeste, além de exposição e venda de artesanato. As opções devem incluir os pratos nordestinos mais conhecidos, como acarajé, baião-de-dois, cuscuz, mandioca (ou “macaxeira”) frita, tapioca, curau, pamonha doce e salgada etc, entre outros quitutes.

Swing Perfeito e Cryz Rozza & Greice Kelly são artistas locais que vão tocar alguns dos estilos tradicionais do nordeste. Já a Bando de Régia se apresenta pela primeira vez em Nova Odessa, fechando o evento. Idealizado e liderado por Kelly Marques, o bando conta ainda com Lucas Coimbra (sanfona), Lello Araújo (triângulo) e Vitor Coimbra (zabumba). Os quatro integrantes mesclam suas influências culturais ao forró tradicional e apresentam um estilo alternativo, dançante, inquieto, quente, dengoso e xamegueiro.

O EVENTO

2º Encontro Nordestino de Nova Odessa

Sábado, 03 de agosto de 2024

Das 17h às 22h

No calçadão da Rua Irineu José Bordon, no Jardim Santa Luiza

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP