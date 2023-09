Dívidas acima de R$ 10 mil foram as mais sanadas pelas empresas

Do total de dívidas que foram negativadas em maio, 46,6%

foram pagas ou renegociadas em até 60 dias após o mês de referência, segundo o Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian. Na visão por valores das contas inadimplentes, aquelas de mais de R$ 10 mil foram as que registraram maior porcentagem de pagamentos (52,2%). Veja no gráfico e na tabela a seguir o levantamento completo:

“O movimento da recuperação de crédito das empresas, na comparação anual, marcou a segunda alta consecutiva. Na análise dos outros meses de 2023, até maio, quatro dos cinco reportados também demonstraram reação positiva do mercado. Esta tendência de melhora deve-se ao aumento da recuperação de crédito dos consumidores, a qual registrou altas em todas as leituras deste ano na comparação com mesmo mês do ano passado. Com os brasileiros aumentando a regularização de suas dívidas, o dinheiro volta para o caixa das empresas que, por sua vez, conseguem também pagar as suas contas atrasadas”, avalia o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi. O Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian também analisa o tempo de vencimento dos débitos e seu percentual de pagamentos. Nessa visão, 57,8% das contas pagas tinham 30 dias de atraso. O ranking segue sendo composto por dívidas com 60 dias (42,5%), 90 dias (26,3%), 180 dias (22,8%), 1 ano (21,9%) e mais de 1 ano (8,7%). O setor das dívidas inadimplentes que mais recebeu pagamentos foi o de “Utilities” (52,6%), que considera contas básicas como água, luz e gás. Já o segmento com o menor percentual de pagamentos foi o de “Telefonia” (14,1%). Veja, no gráfico a seguir, a análise completa

Nordeste lidera com maior percentual de pagamentos de contas negativadas As empresas do Nordeste sanaram, após 60 dias, 52,4% dos débitos negativados em maio, e ocupam, desde janeiro, o primeiro lugar do ranking regional. O Centro-Oeste veio em seguida (48,1%), depois o Sul (46,8%), o Norte (45,5%) e o Sudeste (43,7%). Na análise por Unidades Federativas (UFs), foi o Piauí que se destacou. Veja, a seguir, o levantamento estadual completo:

Para conferir mais informações e a série histórica do indicador, clique aqui.