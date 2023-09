Idoso luta contra bandido mas acaba morto a tiros

Um idoso lutou com o bandido que tentava roubá-lo e acabou sendo

assassinado na quinta-feira em Hortolândia. O homem de 66 anos acabou sendo baleado após reagir a uma tentativa de assalto. O bandido fugiu após o crime. Com os dados do vídeo, ele foi rapidamente reconhecido e depois detido em Campinas.

O crime duplo, assalto seguido de assassinato, aconteceu por volta das 18h no Jardim Santa Clara do Lago. Câmeras de segurança registraram a ação do criminoso. (veja foto)

O disparo atingiu o pescoço da vítima, que morreu no local. As imagens mostram o momento em que o idoso sai de uma caminhonete e é abordado pelo bandido armado. A vítima reage ao assalto e os dois entram em luta corporal.

O idoso tenta tirar a arma do criminoso, mas é baleado e o bandido foge após o crime.

A polícia investigou e descobriu que o autor roubou a moto de um casal para fugir e o sistema de câmeras inteligentes identificou a presença do veículo em Campinas. Com as imagens, ele foi reconhecido e perseguido até ser preso na região do Jardim Satélite Íris em Campinas.

