Minirreforma vai apertar pra partido pequeno

A minirreforma eleitoral deve apertar a situação dos partidos

menores na região. Avante e PRTB são hoje as legendas pequenas mais organizadas em Americana e devem vir para a disputa com vereadores já com mandato (Nathalia Camargo se elegeu pelo Avante) e Marschelo Meche (PL) deve migrar para o PRTB.

Pelo texto aprovado, será adotado o modelo 100/10. Isso significa que para ser considerado eleito, o candidato precisa obter 10% do quociente eleitoral e o partido do candidato, 100%.

Pela legislação atual, era necessária votação equivalente a 20% do quociente eleitoral para o candidato e 80% para o partido.

PT FORA- Com a atual legislação, 80% ou 100%, o PT não teria eleito vereadores em Americana.

Para vigorarem a partir das eleições municipais de 2024, as regras precisam ser aprovadas pelo Congresso e sancionadas pelo presidente Lula (PT) antes do dia 6 de outubro deste ano.

Caso não haja mudanças na matéria aprovada na Câmara dos Deputados, a medida ainda precisará da sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O texto deve ser aprovado até 6 de outubro para valer para as eleições municipais de 2024. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), não garantiu a aprovação nas próximas duas semanas.

