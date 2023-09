Primavera das Pretas este domingo em Americana

A chegada da nova estação, no sábado (23), também será celebrada em Americana no domingo (24) com a primeira edição da Primavera das Pretas, às 9h, no Centro de Memória Afroamericanense Dionysio de Campos, com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo.

A Primavera recebe a nova estação numa perspectiva afrocentrada e com narrativas antirracistas. As atividades incluem o debate de pautas e trocas de experiência, contando com uma feira-jardim com exposições de produtos de afroempreendedores realizados pelos coletivos. Os interessados podem se inscrever por meio deste link.

“Que esta seja a primeira edição de muitas, a Primavera das Pretas é uma vitrine abrangente da riqueza cultural das mulheres de raízes africanas em nossa cidade e região”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Mais notícias da cidade e região

O evento será realizado em parceria com as mulheres do Feconezu (Festival Comunitário Negro Zumbi) e com as Promotoras Legais Populares de Hortolândia, buscando o fortalecimento de vínculos e o protagonismo das mulheres negras.

O Centro de Memória Dionyzio de Campos fica na Av. João Nicolau Abdalla, nº 5.260, na Vila Bertini.

Siga sempre o Novo Momento em todas as redes sociais e

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP