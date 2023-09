Calor. Restaurantesvdiversifica cardápio com menus mais leves

Calor- O final de Inverno e a chegada da Primavera – que começa

oficialmente este sábado, dia 23 de setembro – já é um indicativo do que o brasileiro deve enfrentar no final do ano com o Verão. Com termômetros passando dos 35 graus nesta semana, restaurantes têm se movimentado para adequar seus cardápios e incluir opções mais leves e refrescantes no menu. Na região de Campinas, estabelecimentos de diferentes estilos gastronômicos não fogem à regra, com pratos que podem ser pedidos tanto nas refeições ou para acompanhar os aperitivos no happy hour.

Localizado na área verde do distrito de Joaquim Egídio, em Campinas, o Restaurante Vila Paraíso oferece um menu diversificado para todos os gostos. Mas para os dias de calor a casa conta com alguns pratos mais leves e de fácil digestão. O Chef Ricardo Barreira traz como sugestão o Saint Peter em crosta de ervas, preparado com sobre uma cama de creme de espinafre, tomate confit e mussarela de búfala. Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui Para quem está terminando um treino ou atividade física, a Padoca do Vila – unidades de Joaquim Egídio Lagoa do Taquaral – tem como opção leve a Salada Mediterrânea, um mix de folhas da horta da própria casa, vagem, pimentão assado, atum, ovo caipira cozido, crocante de sementes e molho de mostarda e mel. O Banana Café Campinas, no Cambuí, também conta com novidades tanto para as refeições como o happy. A chef Camila Coratti recomenda para estes dias mais quentes o Tartar de Salmão (Cubos de salmão cru marinados em confit de gengibre, raspas de limão siciliano e gergelim. Acompanha torradinhas; Ceviche (Saint Peter, salmão e camarão com banana da terra, coentro, cebola roxa e dedo de moça marinados no leite de tigre) ou um Steak Tartar (Cubos de filé mignon crus temperados com chips e batatas crocantes, folhas e gema de codorna), que podem ser consumidas tanto como entrada das refeições, como aperitivos de acompanhamento de bebidas geladas e refrescantes. As saladas também são opções para os dias quentes. Para quem acha que ir a uma churrascaria só vai encontrar pratos quentes e mais pesados como as carnes, amadas pelos brasileiros, o Rancho Colonial Grill também traz opções de comidas mais leves. Uma delas é o filé de frango grelhado, acompanhado de legumes ao vapor. Outra dica é o pintado na brasa com legumes ao vapor e azeite. Para os amantes da culinária oriental, o Kindai, no Vitória Hotel Campinas, disponibiliza uma variedade de opções, como o combinado Yokohama. São 18 peças selecionadas e preparas com ingredientes frescos, formado por furinkasan, hot a moda, shakemaki, joy salmão e nigiri (de salmão maçaricado, atum e peixe branco). A casa também oferece opções de buffuet no almoço de domingo, com uma linha completa de saladas, opções de sushis (sendo: niguiris, hossomakis, uramakis, baterás, jyos) e temakis.

