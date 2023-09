Calor eleva movimento nos bares e restaurantes da RMC

O forte calor atípico neste final de inverno e à porta da primavera – oficialmente começa no próximo sábado – tem impactado diversos segmentos da economia brasileira, com aumento nas vendas. O setor de alimentação fora do lar também vem sentindo reflexos positivos, com a elevação nos movimentos nos bares e restaurantes, principalmente nos finais de tarde. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas, a média do movimento chegou a crescer até 20%. Em alguns estabelecimentos o percentual chega a 30%.

De acordo com a Abrasel Regional Campinas, durante todo o inverno, com temperaturas acima da média, o setor já havia registrado um crescimento de público durante o inverno, por conta do calor mais alto. “O aumento da temperatura nessa semana e previsão de dias quentes até o final do ano só está antecipando a previsão de crescimento esperada para o final de ano, com a chegada do Verão”, explica Matheus Mason, presidente da entidade.

Nesta semana, a alta das vendas chegou a até 20%, principalmente no consumo de bebidas e refrigerantes, “O índice maior fica por conta dos bares, enquanto que nos restaurantes o aumento chegou a 10%, em média”, comenta Mason.

Camila Coratti, gerente geral do Banana Café Campinas, conta que desde o último final de semana a casa vem registrando uma procura acima da média para esta época do ano, por conta dos dias mais quentes. “Nosso movimento teve uma alta de 30%, tanto no almoço como no final de tarde e deve se manter neste patamar com as previsões de calor forte previsto para os próximos dias.”

Rodrigo Porto, diretor de Alimentos & Bebidas dos restaurantes da Rede Vitória Hotéis, com unidades em Campinas, Paulínia e Indaiatuba, diz que as vendas estão melhores ao longo do inverno. “Neste ano tivemos um Inverno diferente, quente, que ajudou a aumentar nosso público, principalmente no Kindai, que trabalha com comida japonesa, mais leve para dias quentes.”

Horário de Verão

A retomada do horário de verão no Brasil, descontinuado em 2019 pelo governo federal, voltou a ser discutida por vários setores da sociedade nos últimos meses.

“O retorno do horário de verão proporcionaria mais tempo de luz natural durante os dias, o que favorece o consumo e a frequência de clientes nos estabelecimentos, além de trazer mais movimento e segurança às cidades de um modo geral. Além disso, seria favorável para todo o país, afinal, contribui para a economia de energia e reduz custos operacionais nas empresas, mesmo que não estejamos no momento com risco de desabastecimento”, afirma Matheus Mason.

Adotado com sucesso em outras partes do mundo como na União Europeia e nos Estados Unidos, o horário de verão também traria à população brasileira uma sinalização clara da necessidade de economizar energia e repensar hábitos, aspecto importante para as gerações futuras.

“O pessoal técnico tem uma visão muito focada, que não considera os benefícios que a mudança traz para a sociedade como um todo. Por isso temos a certeza de que a questão será mais bem avaliada pelo governo, levando em conta os aspectos positivos, ambientais, sociais e econômicos, que a mudança traz aos estados em que é adotado o horário de verão”, finaliza Paulo Solmucci, presidente da Abrasel.

