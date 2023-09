Nova Odessa sedia neste domingo (24) a 2ª etapa do Torneio de Corfebol4,

evento esportivo promovido pelo União Corfebol Clube. A competição que vale ranking para a fase estadual tem o apoio da Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer. Os jogos serão disputados no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa, das 8h às 13h. A entrada é 1 litro de leite e a arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade do Município para doação às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Várias cidades da região já confirmaram presença, além da equipe anfitriã, o Corf, da técnica Rafaela Nantes. Entre os times convidados estão Americana (que sediou a primeira etapa), Santa Bárbara D’Oeste, Campinas, Piracicaba, Rio Claro e Limeira.

“O que torna o Corfebol tão especial é o seu compromisso com a igualdade de gênero. Cada jogador tem um marcador do mesmo sexo, incentivando a cooperação e estratégia. Além disso, o Corfebol é um esporte dinâmico que envolve corrida, passes precisos e arremessos incríveis. Vamos aproveitar o Torneio para fazer uma ação solidária, ou seja, estamos pedindo 1 de leite que doaremos aos trabalhos solidários do Fundo Social”, explica Carol Passos, da organização do evento e também atleta do All Blacks.

Essa modalidade 4×4 é diferente da tradicional 8×8. Desta forma, a quadra é menor, bem como são utilizados menos jogadores durante a partida, que tem dois tempos de 8min, com intervalo de 2min.

O Corfebol (em holandês korfbal) é um esporte coletivo praticado principalmente na Holanda e na Bélgica. A diferença desta modalidade para outras é que este jogo é praticado por equipas mistas. As regras também são um pouco diferentes. Além de não poder driblar, nem roubar a bola da mão do adversário, andar ou correr com a bola, a marcação só pode ser feita nos jogadores do mesmo sexo. Na quadra de Corfebol as equipes competem com missão de marcar gols, arremessando a bola em um cesto chamado “corf”, enquanto defendem seu próprio cesto com determinação.

“Convidamos a população a prestigiar esta 2ª etapa do Torneio Corfebol4, que acontecerá no Ginásio Municipal de Esportes do Santa Rosa. É um esporte diferente, misto, onde homens e mulheres jogam, unindo gêneros e promovendo a igualdade”, destacou o secretário Municipal de Esportes e Lazer, Renan Reis.

“Junte-se à comunidade do Corfebol e experimente a emoção de um esporte verdadeiramente inclusivo e empolgante. Não importa se você é um iniciante ou um veterano, o Corfebol está pronto para recebê-lo. Venha fazer parte dessa revolução esportiva, onde a igualdade de gênero é o jogo”, finaliza Carol.

