Tivoli terá distribuição de mudas de hortaliças neste final de semana

Mudas de hortaliças serão distribuídas, neste final de semana, no Tivoli Shopping em parceria com o projeto “A Horta da Lelê”, em comemoração ao Dia da Árvore, que foi celebrado no dia 21 de setembro, e a chegada da Primavera – que tem início sábado, dia 23. Além disso, o centro de compras contará com um espaço onde os visitantes poderão saber mais sobre sustentabilidade e educação ambiental. A iniciativa é gratuita e acontecerá na entrada A, próximo ao restaurante Estação Valentina.

Criador do projeto ambiental “A Horta da Lelê”, o professor e paisagista Fagner Zanetti explica que serão distribuídas 600 mudas de couve aos clientes. “Esta é a quarta vez que realizamos um projeto no Tivoli e estamos muito felizes em, novamente, contar com o apoio do shopping para celebrar o Dia da Árvore e também a chegada da Primavera, comemorada no dia 23. Será, também, uma excelente oportunidade para falarmos sobre educação ambiental, orientando crianças e famílias sobre o tema”, diz.

Segundo ele, quem passar pelo espaço da “Horta da Lelê” no Tivoli poderá retirar sua muda e também receber orientações sobre sustentabilidade e alimentação saudável. “Vamos ensinar também como plantar as mudinhas, seja em um vaso ou na hortinha de casa”, completa.

Além disso, quem desejar poderá comprar um exemplar do livro “A Horta da Lelê”, que está em sua segunda edição, agora bilíngue.

“Estamos muito honrados em, mais uma vez, contar com a parceria do Fagner e do projeto ‘A Horta da Lelê’. Valorizar e preservar o meio ambiente são algumas das diretrizes que envolvem as ações do Tivoli e essa iniciativa reforça o nosso compromisso em ser um espaço de entretenimento e lazer, mas também de gerar conhecimento e conscientização”, afirma a coordenadora de Marketing do shopping, Paula Funichello.

O projeto ambiental “A Horta da Lelê” leva conhecimento através de contação de histórias, brincadeiras e oficinas. A iniciativa é realizada em vários lugares, entre eles escolas públicas e privadas do Estado de São Paulo, conscientizando crianças entre 3 e 12 anos de idade.

“Em dezembro completamos seis anos do projeto, que já percorreu todo o Brasil e atendeu mais de 30 mil crianças”, conta Fagner. O nome do projeto, que é uma homenagem para a filha Letícia, de 11 anos, começou quando a própria Lelê encontrou uma garrafa pet jogada no Jardim Botânico de Americana.

A iniciativa se transformou em um livro, que foi lançado um ano depois e que, agora, está na segunda edição. A obra fala sobre os tipos de plantas, como transformar uma garrafa pet em horta, os cuidados necessários e aborda, também, temas como, alimentação saudável, reciclagem e sustentabilidade.

SERVIÇO:

Distribuição de mudas em parceria com o projeto “A Horta da Lelê”

Data: sábado e domingo (dias 23 e 24 de setembro)

Horário: sábado, das 10h às 19h, e domingo, das 14h às 19h

Local: Entrada A, próximo ao Estação Valentina

Evento gratuito

