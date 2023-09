MC barbarense representará o município no Circuito Paulista de Batalha de MCs

Pedro Mrley, MC de Batalha de Rima, representará Santa Bárbara d’Oeste no Circuito Paulista de Batalha de MCs na fase seletiva regional que acontece neste sábado (23), em Campinas. Participantes da Batalha do CEU da cidade e amantes do Hip Hop torcerão pelo artista, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Cada região de cada estado fazem a pré-seletiva para que o campeão possa se classificar para as seletivas estaduais.

Caso MC Mrley passe, ele avançará para a seletiva estadual. Nesta segunda etapa, os MCs se enfrentarão para chegarem nas eliminatórias de grupos. Nesse novo formato de classificação que começou em 2018, apenas dois ou três seguem para a próxima etapa dependendo de cada estado.

Para Pedro Vinícios Rodrigues Dias, 27, o MC Pedro Mrley (@pedromrley), a trajetória é árdua. “Já soma praticamente 10 anos que estou nessa caminhada de freestyle, de improvisos e batalhas. E foi muito gratificante ver que começou a ter essa estrutura na cidade que eu moro, pois antes eu tinha que ir realmente para fora do Município e, muitas vezes, ir para bem longe para conseguir uma vaga”, explicou. “Hoje a Prefeitura nos fornece estrutura e sinto que estão abraçando não só os MCs, mas também a plateia”, complementou.

Nas eliminatórias de grupo, segundo o MC, os grupos são divididos em estados das regiões Sudeste, Sul, Centro Oeste, Nordeste e Norte, sendo que os MCs de cada região batalham entre si. O campeão e o vice-campeão são classificados representando suas regiões no grande duelo nacional. “Graças a essa caminhada é a quarta vez que consigo me classificar para o Regional. Sinto que estou muito mais experiente e confiante para ter um dos melhores resultados. É a segunda vez consecutiva que eu consigo representar Santa Bárbara e colocar o nome da minha cidade na cena”, enfatizou.

Já o duelo nacional de MCs é uma competição que reúne os melhores MCs de cada estado e acontece anualmente, sendo uma das principais alternativas para artistas do movimento. “O foco é o nacional, mas as etapas do nacional, no meu ponto de vista, são muito mais difíceis do que o próprio nacional”, finalizou o MC.

As competições garantem no mínimo 25% das vagas abertas da seletiva para MCs mulheres e pessoas LGBTQIA+ e negras.

Batalha do CEU

Santa Bárbara d’Oeste realiza mensalmente a Batalha do CEU, com apoio da Prefeitura, no CEU das Artes, localizado no Planalto do Sol II. O objetivo é dar prioridade a artistas regionais e poetas, onde os adversários têm como foco as palavras e a informação. Para mais informações, a organização mantém atualizado o perfil no Instagram @batalhaceuarts

