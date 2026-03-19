Doação de sangue em Nova Odessa supera expectativas e coleta 98 bolsas

Ação realizada no último sábado registrou 111 cadastros, 39 doadores de primeira vez e 9 novos voluntários para o Registro de Medula Óssea

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A Campanha de Doação de Sangue promovida pela Prefeitura de Nova Odessa em parceria com o Lions Clube, realizada no último sábado (14), superou as expectativas. Foram realizados 111 cadastros no Ambulatório de Especialidades Médicas, resultando em 98 bolsas de sangue coletadas e encaminhadas ao Hemocentro do Hospital de Clínicas da Unicamp.

O volume de 44,1 litros de sangue arrecadado tem potencial para beneficiar até 392 pacientes da região que dependem de transfusões para cirurgias, tratamentos oncológicos e atendimentos de urgência e emergência.

“Agradeço ao Lions Clube pela parceria incansável, à equipe da Saúde e, principalmente, a cada cidadão que separou um tempinho do seu sábado para doar um pouco de si. Vocês são a prova de que Nova Odessa tem um coração gigante”, afirmou o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Um dos dados mais comemorados pela organização foi o expressivo número de doadores estreantes. Ao todo, 39 pessoas compareceram para realizar a doação voluntária pela primeira vez, ampliando a rede de solidariedade na cidade. Outro destaque da ação foi o cadastro de 9 novos voluntários para o REDOME (Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea).

Com o resultado de março, o município já caminha para superar os números do ano anterior, quando foram coletadas 352 bolsas de sangue em quatro edições da campanha. As próximas ações de 2026 estão previstas para os meses de maio, agosto e novembro.

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