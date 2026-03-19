1ª Feira Noturna de Mulheres Empreendedoras é no dia 25 em Nova Odessa

Evento gratuito no estacionamento da Rodoviária valoriza talentos femininos e economia criativa; inscrições vão até 18 de março

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A Prefeitura de Nova Odessa realiza no próximo dia 25 a primeira edição da Feira Noturna de Mulheres Empreendedoras. O evento acontece a partir das 18h, no estacionamento da Rodoviária, localizado na Rua Rio Branco, nº 699, Centro.

A iniciativa tem como objetivo valorizar o talento feminino, fomentar o empreendedorismo local e oferecer um espaço de visibilidade para as mulheres que produzem e comercializam seus próprios produtos. A feira também busca movimentar a economia criativa da cidade, incentivando a geração de renda e o fortalecimento do comércio local em um horário alternativo e acessível à população.

As expositoras interessadas em participar devem realizar a inscrição até o dia 18 de março. Podem se inscrever mulheres que atuam em diferentes segmentos, como artesanato, gastronomia, moda, beleza, plantas e decoração, entre outros. O cadastro é gratuito e deve ser feito exclusivamente por meio de formulário online, disponível no link: https://docs.google.com/forms/d/1uYLSH9kHlR0Wjgsm3m9Ga8ugQ4afr_0JZ598_0vGgmI/preview

A Feira Noturna de Mulheres Empreendedoras é aberta ao público e gratuita. “Convidamos a população para prestigiar e conhecer o trabalho das nossas empreendedoras, em uma noite especial que também terá boa música”, destacou Fernanda Martinhão, organizadora do evento e responsável pelo Departamento de Cultura e Turismo de Nova Odessa.

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