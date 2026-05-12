Ocorrências atendidas pela Polícia Militar envolveram apreensão de entorpecentes e veículo furtado com sinais adulterados: homem de 29 anos e mulher de 42 anos detidos

O 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou duas ocorrências nesta segunda-feira (11), em Hortolândia, resultando na prisão de duas pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo.

Na primeira ocorrência, registrada pela manhã no Jardim Nova América, policiais militares atenderam uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas na região da Rua Congonhas com a Rua Salvador. No local, um homem de 29 anos foi abordado com porções de cocaína e “dry”.

Durante a abordagem, o suspeito confessou que havia escondido mais entorpecentes no telhado de uma residência próxima. Em diligências, os policiais localizaram drogas e dinheiro, totalizando a apreensão de 36 gramas de maconha, 56 gramas de cocaína, 12 gramas de crack, oito gramas de “dry” e R$ 31 em espécie. O indivíduo foi conduzido ao Distrito Policial e permaneceu preso.

Veículo

Já no período da tarde, no Jardim do Bosque, uma mulher de 42 anos foi presa após abordagem a um veículo suspeito apontado pelo sistema de monitoramento da cidade. Durante vistoria, os policiais constataram adulterações nos sinais identificadores do automóvel.

Após consulta aos sistemas policiais, foi verificado que o veículo possuía registro de furto ocorrido em 2024. A motorista foi encaminhada ao Distrito Policial, onde a autoridade policial ratificou a prisão pelos crimes de receptação e adulteração veicular.