Ações do 19º BPM/I resultaram na apreensão de mais de 400 porções de entorpecentes em dois dias

A Polícia Militar, por meio do 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), registrou duas ocorrências de tráfico de drogas entre os dias 20 e 21 de abril, nas cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. As ações resultaram na prisão de dois indivíduos e na apreensão de grande quantidade de entorpecentes e dinheiro.

Na manhã de segunda-feira (20), em Americana, uma equipe da 1ª Companhia recebeu denúncia anônima sobre a venda de drogas em uma residência aparentemente abandonada, na Rua Ema. No local, os policiais visualizaram um homem fugindo pelos fundos do imóvel, passando pelos telhados de casas vizinhas com uma sacola plástica. Após acompanhamento, o suspeito foi cercado e detido.

A sacola dispensada por ele foi recuperada e continha diversas porções de drogas, entre crack, maconha (inclusive do tipo “Colômbia”), cocaína e “ice”, totalizando mais de 200 porções. Com o indivíduo também foram encontrados R$ 521,85 em dinheiro. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde teve a prisão em flagrante ratificada.

Já na noite de terça-feira (21), em Santa Bárbara d’Oeste, equipes da Força Tática atuaram em uma residência parcialmente demolida no bairro Parque Zabani, onde havia intensa movimentação suspeita. No local, seis pessoas foram abordadas. Durante a averiguação, testemunhas apontaram um dos presentes como responsável pela venda de entorpecentes.

Com o suspeito, foram localizadas 104 porções de cocaína e 61 porções de crack, além de R$ 67 em dinheiro. Os demais abordados foram ouvidos e liberados. O indivíduo apontado como traficante foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso após a ratificação do flagrante.

As ocorrências reforçam o trabalho da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas na região, com ações baseadas em denúncias e patrulhamento ostensivo.