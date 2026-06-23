Familiares de Dona Nicinha informaram que a idosa, que estava desaparecida, foi encontrada pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (22). Ela estava desaparecida desde o período da manhã. Ela tem condição especial de saúde e não pode ficar sozinha.
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Ela foi encaminhada para atendimento médico em Santa Bárbara d’Oeste. No entanto, ela deixou a unidade antes da chegada dos parentes. Sem notícias, a família passou a noite em buscas.
Na manhã desta terça-feira (23), Dona Nicinha foi reconhecida por uma conhecida
Ela estava em um ponto de ônibus no bairro São Jerônimo, em Americana. Depois ela retornou para casa.
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