O Município de Santa Bárbara d’Oeste passou a fazer parte, nesta semana, do SNE (Sistema de Notificação Eletrônica), pelo qual os motoristas têm direito a 40% de desconto no pagamento de multas de trânsito na cidade.

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Para obter o benefício, o cidadão deve acessar o site do Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), pelo link portalservicos.senatran.serpro.gov.br, ou o aplicativo “CNH do Brasil”, disponível para os sistemas Android e iOS. O acesso é feito com a conta gov.br.

Após o cadastro na plataforma, basta apertar em “Infrações” e habilitar a opção para adesão ao SNE. Ao optar por aderir ao sistema, os motoristas e proprietários de veículos deixam de receber as multas impressas — as notificações de infrações podem ser acessadas pelo site ou aplicativo.

O desconto de 40% vale apenas para casos em que o cidadão não apresenta defesa prévia nem recurso contra a autuação.

Sobre o SNE

O SNE é um sistema do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), desenvolvido pelo Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), que dinamiza e facilita o processo de notificação de trânsito.

Se foi autuado, o usuário é rapidamente notificado, diminuindo custos ao Poder Público e também ao cidadão, que evita ter de comparecer ao órgão de trânsito para retirar segunda via de notificações.

Agora em Santa Bárbara

“A adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica traz mais praticidade e agilidade aos motoristas, além da possibilidade de desconto no pagamento de multas. É mais um avanço na modernização dos serviços de trânsito em Santa Bárbara d’Oeste”, afirmou o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi.