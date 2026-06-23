Pesquisa em alta- Um dos pilares econômicos do Brasil e setor com o maior número de empresas no país, o varejo vive uma transformação profunda impulsionada por avanços tecnológicos, modelos de negócios disruptivos e, principalmente, mudanças no comportamento do consumidor. É nesse contexto desafiador, mas repleto de oportunidades, que o executivo Paulo Brenha lança Varejo com propósito e resultado – Como transformar vendas em valor e margem em resultado.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O livro é fruto da experiência reunida pelo autor em mais de 15 anos de atuação no desenvolvimento e execução de estratégias comerciais, expansão de mercado, gestão de grandes contas e crescimento de receita em gigantes globais como Johnson & Johnson, Mondelez, Philip Morris, Bimbo, Shell Select e Oxxo Brasil. Hoje, lidera uma das maiores operações da Shell Lubrificantes na América Latina.

Profissional reconhecido como Top Voice no LinkedIn, pós-graduado em Liderança e Gestão Estratégica de Pessoas e com especialização executiva pela FGV, Harvard e MIT, o autor une conhecimento técnico à vivência prática para traduzir conceitos complexos em reflexões aplicáveis. Brenha convida líderes, gestores e colaboradores de todos os níveis a repensarem estratégias, práticas e mentalidades.

Segundo ele, a mudança deve partir de uma lógica simples e cada vez mais urgente: propósito não é discurso, é método, e resultado só se sustenta quando nasce de uma experiência real, humana e bem executada. Paulo argumenta que consumidores agora identificam rapidamente discursos vazios e que marcas só constroem relevância quando o propósito atravessa cultura interna, decisões comerciais e experiência entregue. Da mesma forma, defende que resultado financeiro e impacto positivo não são opostos, mas complementares.

A obra dialoga diretamente com os desafios atuais de quem lidera, decide, vende e opera no dia a dia do setor. Consumidores mais atentos, equipes mais exigentes e líderes pressionados por metas financeiras, mas também cobrados por coerência, ética e impacto, são alguns desses dilemas. “Nesse cenário, fórmulas prontas já não respondem à complexidade do mercado”, analisa o especialista. “A solução consiste em uma abordagem integrada, em que cultura organizacional, experiência do cliente, liderança e margem caminham juntas”.

Sem recorrer a jargões ou promessas fáceis, o livro se destaca pela linguagem descomplicada e conexão com a prática. A partir de exemplos de empresas como Natura, Farm Rio e Café La Regence, o executivo apresenta caminhos possíveis para negócios de diferentes portes que buscam crescer com consistência. Ao longo dos capítulos, o varejo é tratado como um ecossistema vivo, no qual decisões estratégicas só ganham valor quando se materializam no chão de loja, no atendimento e na relação com pessoas.

A pesquisa

Dentre os temas abordados estão a ressignificação do propósito como alicerce competitivo, a margem vista como ferramenta de geração de valor e não como vilã, o papel do storytelling na jornada do cliente e a liderança como prática cotidiana. Reflexões sobre o uso da tecnologia a serviço da humanização, a importância da execução, do merchandising, do treinamento contínuo e da responsabilidade social como estratégia de negócio também ganham espaço.

Alinhado ao caráter prático do lançamento, Brenha analisa as métricas financeiras, como margem de contribuição, sell-in/sell-out e ticket médio, com o objetivo de transformar dados em insights para decisões. Ele ainda oferece aos leitores um manual de execução do varejo com propósito contendo ferramentas, checklists e formatos de reuniões que incentivam o protagonismo da equipe de vendas e conectam as pequenas ações diárias aos valores organizacionais.

Varejo com propósito e resultado atende especialmente às necessidades de pequenos e médios varejistas que, muitas vezes, não têm acesso a consultorias, mas enfrentam desafios tão complexos quanto os das grandes redes. No livro, esse público encontrará clareza e direção para construir resultados consistentes a partir do que está ao seu alcance: pessoas, cultura, execução e escolhas bem feitas no dia a dia.

Ficha técnica

Título: Varejo com propósito e resultado – Como transformar vendas em valor e margem em resultado

Autoria: Paulo Brenha

Editora: Labrador

ISBN: 978-6550442002

Páginas: 158

Preço: R$ 49,90

Onde encontrar: Amazon

Sobre o autor

Paulo Brenha é executivo, estrategista e líder no varejo brasileiro, atuando desde 2007 em gestão comercial, experiência do cliente e desenvolvimento de negócios. Diretor Comercial, LinkedIn Top Voice e uma das vozes mais influentes do país em varejo e Customer Experience, atua na interseção entre estratégia, pessoas e resultado. Formado em Marketing, tem pós-graduação em Liderança e Gestão Estratégica de Pessoas (FIA) e MBA em Marketing Branding e Growth (PUCRS). Possui especializações em Neuromarketing, Neuroeconomia (IBN), além de formação em educação executiva em Estratégia e Negócios (FGV), Programa de Liderança (Harvard) e Programa sobre Pensamento Analítico (MIT).