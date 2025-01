Dorigon quer Dia do Servidor Municipal Aposentado

Foi protocolado, nesta segunda-feira (13), na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, o Projeto do Dia do Servidor Público Municipal Aposentado. A data, a ser comemorada anualmente em 17 de junho, visa reconhecer a dedicação e os serviços prestados pelos servidores públicos aposentados ao Município.

O Projeto Decreto Legislativo 3/2025, que propõe a instituição. O projeto, de autoria do vereador Cabo Dorigon, tem como objetivo destacar a importância do trabalho desses profissionais para o desenvolvimento comunitário, social e econômico da cidade.

Durante as sessões ordinárias da Câmara Municipal no mês de junho, serão realizadas homenagens aos servidores que se aposentaram no ano anterior, por meio da entrega de um diploma de Menção Honrosa, que registrará o tempo de serviço de cada um.

Em sua exposição de motivos, o vereador destaca que a criação dessa data é uma forma de valorizar o compromisso e a dedicação dos servidores públicos, cujas ações foram fundamentais para o bem-estar da população.

Além disso, a proposta visa preservar a memória do trabalho realizado, inspirando tanto os servidores ativos quanto as futuras gerações.

O Dia do Servidor Público Municipal Aposentado será uma importante oportunidade para a cidade reconhecer os legados deixados por esses profissionais e reafirmar o valor do serviço público para o progresso de Santa Bárbara d’Oeste.

