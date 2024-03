Dorival Jr sua 1a convocação na seleção brasileira

O treinador da Seleção Brasileira Masculina, Dorival Júnior, anunciou

nesta sexta-feira (1º) sua primeira convocação à frente da Amarelinha, em evento na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Ele chamou 26 atletas para os amistosos contra a Inglaterra, em 23 de março, no Estádio de Wembley, em Londres (ING), e contra a Espanha, em 26 de março, no Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP).

“Não podemos deixar que estes resultados perdurem. Penso na Copa do Mundo em dois anos e meio. Podem ter certeza que teremos resultados que vão surpreender:, afirmou o técnico da Seleção.

Leia + Sobre todos os Esportes

“Acreditem, confiem no trabalho. Nos preparamos muito para que um dia isto aconteça. Não tenho dúvidas que estaremos presentes novamente em uma decisão de Copa. Nosso trabalho será voltado a isso”, acrescentou.

O coordenador executivo geral das Seleções Brasileiras Masculinas, Rodrigo Caetano, participou também da entrevista coletiva.

Dorival foi apresentado oficialmente em 11 de janeiro e, desde então, realizou um trabalho de integração e observação de atletas. Em fevereiro, treinador e integrantes da comissão técnica estiveram na Europa por duas semanas, assistindo a partidas dos principais campeonatos do continente e a treinamentos nos CTs dos clubes. O objetivo foi aproximar a troca de informações com as equipes europeias para definir a melhor lista de convocados.

Ao mesmo tempo, o técnico acompanhou o início da temporada do futebol brasileiro, que já teve rodadas de campeonatos estaduais, além da disputa da Supercopa do Brasil e da primeira fase da Copa do Brasil.

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, assiste a convocacacão da Seleção

Créditos: CBF

Veja a lista de convocados:

Goleiros:

Bento – Athletico-PR

Ederson- Manchester City (ING)

Rafael – São Paulo

Laterais:

Danilo – Juventus (ITA)

Yan Couto – Girona (ESP)

Ayrton Lucas – Flamengo

Wendell – Porto

Zagueiros:

Beraldo – PSG (FRA)

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Marquinhos – PSG (FRA)

Murilo – Palmeiras

Meio-campistas:

André – Fluminense

Andreas Pereira – Fulham (ING)

Casemiro – Manchester United (ING)

João Gomes – Wolverhampton (ING

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Douglas Luiz – Aston Villa (ING)

Lucas Paquetá – West Ham (ING)

Pablo Maia – São Paulo

Atacantes:

Endrick – Palmeiras

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Gabriel Martinelli – Arsenal (ING)

Raphinha – Barcelona (ESP)

Richarlison – Tottenham (ING)

Savinho – Girona (ESP)

Vinicius Junior – Real Madrid (ESP)

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP