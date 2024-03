Guarulhos- Levantamento divulgado há poucas horas pelo Instituto Inteligência

em Pesquisa e Consultoria (Ipec), antigo Ibope, reforça o cenário de polarização na disputa eleitoral para a Prefeitura de Guarulhos-SP. Representando a direita, o vereador Lucas Sanches (PL) aparece com 10% das intenções de voto, se credenciando para o segundo turno com o ex-petista Elói Pietá. Rejeitado pelo PT, o ex-prefeito de Guarulhos, que tem 27%, encontra dificuldades para concretizar sua candidatura, já que, até o momento, segue sem uma nova legenda.

No recorte da pesquisa, Sanches performa acima do deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos), o Xerife do Consumidor, que aparece com 9%, seguido do deputado estadual Márcio Nakashima (PDT), com 7% da preferência do eleitorado. O vereador Thiago Surfista (PSD) tem 6% e o deputado federal Alencar Santana, nome do PT para as eleições municipais de 2024, conta com 4%. Brancos e nulos somam 18%, e não sabem ou não opinaram, 14%.

Em um segundo cenário, com menos nomes na disputa, Lucas Sanches se mantém forte com 15% das intenções de voto. Pietá é o primeiro, com 33%.

Leia + sobre política regional

O resultado divulgado pelo Ipec mostra que, hoje, Sanches é o único pré-candidato da direita com condições reais de derrotar um dos nomes da esquerda no segundo turno das eleições em Guarulhos.

Na simulação do instituto, o bolsonarista diminui sua diferença perante ao ex-petista para 19%, sendo que a rejeição de Pietá é a maior entre todos os postulantes. Isso porque 31% dos eleitores declararam que não votam ou não votariam nele de jeito nenhum. Nesse cenário, Sanches é o menos rejeitado pelos guarulhenses (11%).

De acordo com o vereador, esta pesquisa ratifica o cenário de polarização entre o PT e o PL:

“Os guarulhenses já tiveram a experiência negativa de gestões catastróficas da esquerda. Nosso adversário é recusado dentro do próprio PT e, agora, está atrás de um novo partido para se filiar. Do outro lado, temos a nossa pré-candidatura, que está se expandindo a cada dia nas ruas e por meio de nossas fiscalizações. Vejo esta pesquisa com confiança, na certeza que vamos crescer ainda mais dentro nos próximos meses”, observa Sanches.

Mudança

De acordo com o Ipec, quase dois terços (64%) dos eleitores declararam desejo por mudança na forma de administrar Guarulhos:

“Esta pesquisa confirma o mesmo desejo que ouço dos guarulhenses, nas ruas e nas redes: o de mudança. O descaso com a Saúde, com a Educação, com a Mobilidade Urbana e com a Infraestrutura só mostra que as denúncias e o trabalho que fazemos são mais que válidos e que nossa presença nos quatro cantos da cidade está sendo positiva. Vamos continuar levando aos guarulhenses nossas propostas e fazer a mudança que tanto queremos em nossa cidade”, reforça o pré-candidato a prefeito pelo PL.

Metodologia

O levantamento do Ipec foi realizado de forma presencial, com 800 eleitores de Guarulhos, entre 24 e 26 de fevereiro. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n° SP-03915/2024.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP