Preso em 8 de janeiro e agora com tornozeleira vai ver Bolsonaro em Nova Odessa

Um morador de Nova Odessa que esteve nos atos de 8 de janeiro, em Brasília, participou, nesta sexta-feira, do encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro, organizado pelo ex-prefeito Bill, no Auto Posto Max II. Bolsonaro está fazendo um “tour” na região, passou por Americana e Nova Odessa hoje e, neste sábado, estará em Piracicaba e Santa Bárbara d’Oeste.

“Dirceu Bananinha” ficou 7 meses preso e estava na “primeira fila” dos apoiadores de Bolsonaro hoje. Ao ser questionado, Dirceu afirmou que não houve motivos para a prisão. “Estamos presos sem um processo legal. Nós fomos chamados pelo Supremo. Nós temos que ser chamados na primeira e segunda instância. Qual é o motivo de eu estar preso sem cometer nada?”, questionou o bolsonarista.

Apesar da situação, Dirceu Bananinha estava radiante por ver Bolsonaro. Ele até tentou mostrar para o ex-presidente sua tornozeleira, mas não conseguiu por conta da “muvuca”.

