O Partido Liberal (PL) em Sumaré passa por outra renovação.

Com a nova composição de sua diretoria, feita neste 1o de março, o partido se fortalece para atender às demandas e representar os interesses dos cidadãos de forma eficaz e responsável, mantendo a luta pela democracia em dia.

Assumindo a presidência do PL em Sumaré, temos o comprometido Maurício Cesar Barbutti. Sua vasta experiência e dedicação à causa política o torna um líder apto a guiar o partido rumo ao progresso e à prosperidade para todos os sumareenses.

Para auxiliar no desenvolvimento das estratégias e na gestão administrativa, contamos com Fábio Frerichs Trevisan, que assume a posição de secretário. Sua capacidade de organização e visão estratégica são fundamentais para garantir a eficiência e a transparência das atividades partidárias.

Na função de tesoureiro, temos Renato Neves Conceição, responsável por zelar pelos recursos do partido de forma responsável e ética. Sua gestão financeira será pautada pela transparência e pelo equilíbrio, garantindo o uso adequado dos recursos em prol dos objetivos do partido e da comunidade.

Para agregar voz e representatividade aos membros do partido, contamos com Fábio do Valle Nicolleti como vocal. Sua habilidade em comunicar e articular ideias se faz essencial para garantir que as vozes dos cidadãos sejam ouvidas e consideradas nas decisões partidárias.

E, por fim, Tiago Vieira Agostinho assume a posição de primeiro vice-presidente, trazendo consigo sua energia e compromisso com a causa política. Sua atuação será fundamental para fortalecer os laços entre o partido e a comunidade, promovendo o diálogo e a participação ativa dos cidadãos nos processos políticos.

Com essa nova composição, o Partido Liberal em Sumaré reafirma seu compromisso com a democracia, a transparência e o desenvolvimento da cidade e de seus cidadãos. Estamos confiantes de que, juntos, faremos a diferença e construiremos um futuro melhor para todos.

