O ex-deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia foi a um evento na faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo) confrontar os participantes de ato contra a tentativa de Golpe do 8 de janeiro.

Presentes afirmaram que ele foi ao local “pra arrumar confusão”. Nas redes, ele disse que foi agredido e reagiu.

Já perfis de esquerda pontuaram que “a extrema direita tem que ser erradicada do cenário político nacional. Pode ter certeza que lixo humano que invadiu a USP e agrediu estudante vai ser candidato a um cargo eletivo no próximo pleito eleitoral pelo PL”.

Em seu perfil na rede X, o bolsonarista escreveu

Douglas Garcia Apanhar de graça NÃO. Legítima defesa tá sempre comigo daqui pra frente