Dois homens assaltaram casa no Parque Pavan e fugiram, mas cidadã procurada foi detida

Um caso de roubo a residência, receptação e captura de procurada da Justiça foi registrado na manhã desta quinta-feira (8) em Sumaré. O caso foi atendido por equipes do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) e resultou na detenção de uma mulher após a fuga da dupla de homens que cometeu o assalto.

De acordo com informações, os PMs foram acionados para atendimento de ocorrência de roubo a residência, já ocorrido, no Parque Pavan. Conforme apurado, dois indivíduos armados entraram no imóvel mediante ‘grave ameaça’ e exigiram dinheiro. Diante da inexistência de valores no local, roubaram uma caixa contendo relógios e joias, fugindo em seguida.

Com base nas informações prestadas pela vítima e com apoio de outras equipes, foi possível identificar o endereço onde se encontrava o veículo utilizado na fuga, situado na Rua Adriano dos Santos Dias. No momento da abordagem, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata.

No entanto, pelo local foi constatada a participação de uma mulher, moradora do endereço, que se apresentou à equipe e forneceu informações relacionadas ao roubo. Em consulta aos sistemas policiais, verificou-se a existência de mandado de prisão em aberto contra ela.

A mulher era procurada por condenação de roubo praticado em data anterior. A ocorrência foi apesentada no 4º Distrito Policial, onde a mulher permaneceu presa a disposição da Justiça.

Outra detida

Mais uma ocorrência de captura de procurada foi registrada nesta quinta-feira (8). Desta vez no período da tarde no Parque Ortolândia, em Hortolândia.

Durante patrulhamento em via pública, a equipe policial foi acionada por populares para averiguação de uma briga ocorrida pela Rua Joaquim Gomes. No local, foi realizado contato com uma mulher, não sendo localizado qualquer objeto ilícito em sua posse.

Entretanto, depois de consulta de seus dados via sistema policial, os PMs constataram a existência de mandado de prisão em aberto contra a mulher, que acabou conduzida ao Plantão Policial, onde permaneceu presa à disposição da Justiça.

Adultera veículo

Também houve o registro de uma ocorrência de adulteração de sinal identificador de veículo em Sumaré. Na tarde de quinta, durante patrulhamento pelo bairro Jardim Picerno, a equipe policial visualizou uma motocicleta ostentando placa de identificação no padrão Mercosul com indícios de irregularidade.

A abordagem ocorreu na Rua Juarez Roberto, onde se constatou que o veículo apresentava adulterações, sendo a placa falsa e o número do chassi parcialmente suprimido. Questionado, o condutor confessou espontaneamente ter ciência de que a moto era de leilão e a placa utilizada não original, informando ainda que usava o veículo há um ano.

Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada no 2º Distrito Policial de Sumaré, onde foram adotadas as providências cabíveis, permanecendo o indivíduo preso à disposição da Justiça.

Tráfico de drogas

Ainda houve o registro de uma ocorrência de tráfico de drogas no bairro Vila Vale, em Sumaré. Na tarde de quinta (8), durante patrulhamento pela Rua Virgínio Basso a equipe policial avistou um indivíduo segurando um objeto. Com a aproximação da viatura, ele fugiu entrando por uma viela, ocasião em que foi possível visualizar quando arremessou o objeto sobre um muro de madeira.

O homem foi detido na sequência e, no local indicado, foi encontrado o objeto dispensado, um estojo que em seu interior continha 27 eppendorfs de cocaína, 11 microtubos de crack e a quantia de R$ 10,00 em dinheiro. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao 2º Distrito Policial de Sumaré, onde permaneceu preso pelo crime de tráfico de drogas.