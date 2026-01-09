Em ambas ocorrências os agressores foram presos e envolvem consumo de álcool, de drogas e crianças em situação degradante

Duas ocorrências de violência doméstica atendidas por equipes do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) resultaram na prisão de agressores na noite desta quinta-feira (8), em bairros distintos de Sumaré.

A primeira ocorrência foi registrada na Rua Olga Benário Prestes, no Parque Jatobá. No local, uma mulher de 34 anos relatou ter sido agredida com socos no rosto pelo companheiro, de 35 anos. A vítima precisou ser encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu cuidados médicos e foi liberada.

Durante a averiguação no imóvel, os policiais localizaram uma porção de maconha em local visível. O autor afirmou que a droga era para consumo próprio e admitiu também fazer uso de cocaína. Na residência estavam duas crianças, uma de 9 anos e outra de apenas 4 meses de idade.

Diante da situação, que envolvia violência doméstica, uso de entorpecentes pelos responsáveis e condições consideradas insalubres e inabitáveis do imóvel, o Conselho Tutelar foi acionado. As partes e o material apreendido foram encaminhados ao Plantão Policial de Sumaré, onde foi registrado boletim de ocorrência por violência doméstica e maus-tratos. Os responsáveis permaneceram presos à disposição da Justiça, e as crianças ficaram sob os cuidados do Conselho Tutelar.

Maus tratos

A segunda ocorrência aconteceu na Rua José Vieira da Silva, no Parque Pavan. No local, os policiais encontraram uma jovem de 19 anos segurando um bebê no colo, com inchaço acentuado no rosto, especialmente na região dos olhos. Inicialmente, a vítima tentou minimizar a situação, mas após ser afastada do agressor, relatou ter sido agredida com diversos socos pelo companheiro, de 30 anos, após discussão.

O homem admitiu a agressão e informou que havia ingerido bebida alcoólica. Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante pelo crime de violência doméstica. A vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar para atendimento médico, enquanto o agressor foi conduzido ao Plantão Policial de Sumaré. A autoridade de plantão ratificou a prisão, e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

As duas ocorrências reforçam a importância de acionar os órgãos policiais no combate à violência doméstica e na proteção das vítimas, especialmente em casos que envolvem crianças.