As duas maiores redes de supermercados da região se posicionaram com relação ao fim da escala de trabalho 6×1 para seus funcionários. O assunto tomou conta das conversas nas empresas depois que a rede Savegnago anunciou a adoção do 5×2 (duas folgas por semana) em toda sua rede.

O governo federal tem como uma de suas metas principais este ano aprovar no Congresso Nacional o fim da escala 6×1. Caso aprovada, a medida vai mudar o cenário do trabalhador mais simples no Brasil, que terá 1 dia a mais de folga na semana, melhorando a qualidade de vida.

São Vicente e a escala 5×2

Em nota enviada ao NM, o Grupo São Vicente afirmou que “tem entre os seus valores o cuidado com seus colaboradores, estando sempre atento para oferecer as melhores condições de trabalho.” E que “por isso, estuda novas possibilidades de trabalho, incluindo a 5 x 2, sempre zelando pelo ambiente de trabalho e buscando constante evolução.”

PagueMenos promete expandir experiência este ano

No PagueMenos, a empresa afirmou que a implantação da escala 5×2 — cinco dias de trabalho e dois dias de folga —, já adotada nas unidades de Limeira e São Pedro, seguirá em expansão.