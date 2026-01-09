Liquidação de 8 a 11 de janeiro é uma oportunidade para adquirir produtos com grandes descontos

O Shopping ParkCity Sumaré promove de 8 a 11/1, de quinta-feira a domingo, mais uma edição do tradicional Saldão de Natal. Com descontos de até 70%, a campanha é uma oportunidade para os clientes começarem o ano renovando o guarda-roupa, a casa e até o escritório com preços especiais.

O Saldão de Natal do Shopping ParkCity Sumaré contempla ofertas de produtos variados, para toda a família, e também conta com a participação de quiosques e restaurantes da Praça de Alimentação.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do empreendimento, adianta que o Saldão promete inúmeras surpresas aos clientes. “Para tornar o período promocional ainda mais divertido, iremos promover diversas brincadeiras e interações com o público, que poderá ganhar brindes e descontos exclusivos para serem utilizados nas lojas participantes”, explica.

A ação vai contar com a presença de uma figura ilustre: o Papai Noel. O bom velhinho vai dar uma pausa nas férias para conduzir as dinâmicas com o público. As ações serão realizadas na sexta-feira, das 12h às 14h, e no sábado das 14h às 16h.

Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento, destaca que o Saldão de Natal é uma campanha aguardada com expectativa pelos consumidores e este ano a liquidação vai ser ainda mais divertida. “Todo o empreendimento está preparado para receber o público que gosta de aproveitar uma promoção para começar o ano com tudo renovado. Aqui os clientes poderão aproveitar os preços imperdíveis e ainda se divertir e tentar a sorte nas brincadeiras que vão distribuir vários prêmios”, comenta.

Serviço:

Saldão de Natal do Shopping ParkCity Sumaré

Quando: de 8 a 11/1 (de quinta-feira a domingo).

Descontos: até 70%.

Onde: Shopping ParkCity Sumaré.