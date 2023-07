Dourado e Brochi na sanção da lei do preço de combustíveis

Os vereadores Silvio Dourado (PL) e Thiago Brochi (sem partido) acompanharam

na sexta-feira (14), no gabinete do prefeito Chico Sardelli, a sanção do projeto de lei que institui em Americana o aprimoramento à lei municipal número 6.354 sobre a divulgação de informações referente a preços de combustíveis em Americana.

De acordo com os parlamentares, a propositura inclui disposições que tratam da cassação de alvará de funcionamento de estabelecimentos e empresas que adulteram e fraudam as bombas de combustíveis, “A população precisa ter informação de forma clara e objetiva, para que não seja induzida ao erro”, apontou Dourado.

TB explicou que a lei reforça a fiscalização e garante maior segurança aos consumidores, “Tenho atuado no sentido de garantir que os postos de combustíveis de Americana ofereçam serviços e produtos de qualidade, sem que o consumidor seja enganado. Continuarei Fiscalizando o cumprimento da lei, é meu dever como vereador”, destacou.

Com a lei sancionada, ficará determinado que os anúncios de preços promocionais deverão ser, pelo menos, 25% menores que aqueles contendo a informação do valor real do produto.

