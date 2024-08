O vereador Dr Daniel desistiu de vir candidato para um novo mandato em Americana.

Ele foi eleito pelo PDT em 2020 e teve um mandato conturbado, com idas e vindas ora apoiando ora criticando o governo do prefeito Chico Sardelli.

Chegou a ir para o Solidariedade e agora era cotado pra ser um dos nomes do PP ao lado do ex vereador Rafael Macris.

Mas Dr Daniel estava na convenção do Republicanos apoiando a esposa Dra Adriana, que deve vir candidata a vereadora.