Dr.a Adriana assume Solidariedade

A Médica pediatra Dra Adriana P. Cardoso assumirá o comando

do partido Solidariedade em Americana, com apoio do Dep. Paulinho da Força. Eles estiveram reunidos esta semana na sede do partido em São Paulo e ela obteve todo o aval do presidente para tocar a legenda na cidade.

Dra Adriana já vem trabalhando para a montagem da chapa de vereadores e agora se consolida com o comando do partido Solidariedade. Ela trabalha bastante junto do marido, também médico e vereador em exercício Dr Daniel (PDT).

