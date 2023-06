Governo SP divulga lista cannabis no SUS

Após a sanção da lei estadual que libera medicamentos à base da cannabis medicinal pelo SUS, o governo do estado de São Paulo divulgou as primeiras três doenças que poderão ser tratadas no âmbito da nova legislação. Os pacientes com Síndrome de Dravet, Síndrome de Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa poderão receber os medicamentos de forma gratuita pela rede de saúde pública paulista.

Uma comissão formada por especialistas no tratamento com a cannabis medicinal, membros do Judiciário, Anvisa e Executivo discute desde o início do ano a regulamentação da nova lei. O grupo definiu que estas doenças serão as primeiras na lista das beneficiadas pela legislação.

Ainda não há uma data definida para que os pacientes possam retirar os medicamentos à base da cannabis medicinal, de forma gratuita, nas unidades do SUS, porém a comissão decidiu que as pessoas beneficiadas deverão apresentar laudo e prescrição médica, além de provar que não têm condições de realizar a compra por meios próprios.

Para o fundador da Clínica Gravital, Joaquim Castro, o anúncio do governo paulista indica que o uso da cannabis medicinal está ganhando mais destaque e pode avançar ainda mais. “A decisão da comissão de especialistas é um ganho para todo o setor que atua com a cannabis medicinal, porque coloca a planta em evidência para os tratamentos de saúde e é um reconhecimento que o Estado pode contribuir de forma efetiva para atender a alta demanda de pacientes, abrindo a discussão para que outros estados e até o governo federal criem leis semelhantes”, destaca Joaquim Castro.

Veja as doenças que poderão ser tratadas com a cannabis medicinal pelo SUS no estado de São Paulo:

– Síndrome de Dravet: é uma doença rara, que causa epilepsia grave e afeta o neurodesenvolvimento da criança.

– Síndrome de Lennox-Gastaut: causa epilepsia severa entre as crianças e impacta no desenvolvimento mental e físico.

– Esclerose tuberosa: doença degenerativa que pode provocar crises de epilepsia, além de causar tumores, que pode afetar diversos órgãos.

Sobre a Gravital

Fundada no Rio de Janeiro em 2019, a Clínica Gravital é a primeira clínica médica focada em tratamento à base de cannabis medicinal do Brasil. Possui hoje seis unidades no País: Rio de Janeiro, São Paulo, Sorocaba (SP), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Natal (RN). Oferece consultas presenciais e a distância, através de telemedicina. Com uma equipe multidisciplinar, atende pacientes em tratamentos de condições clínicas como insônia, doenças autoimunes, dores crônicas, fibromialgia, enxaqueca, autismo, doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer, entre outras. Quase 7 mil consultas já foram realizadas pela rede, que tem mais de 30 médicos e mais de 10 especialidades diferentes. Possui também o Clube Gravital, primeiro serviço de saúde por assinatura focado em terapia à base de cannabis no Brasil.

Aprovado pela Anvisa, novo teste para meningite garante resultado em até 1h

Tecnologia da multinacional QIAGEN permite identificar até 15 diferentes patógenos, entre vírus, bactérias e fungos, responsáveis pelos diversos quadros da doença

São Paulo,– Os casos meningite no Brasil têm aumentado exponencialmente, crescimento que acende um alerta para uma doença que pode ser fatal. Para contribuir para um diagnóstico mais rápido e preciso, a Anvisa acaba de aprovar um teste que garante resultado em até uma hora, identificando até 15 diferentes agentes – entre vírus, bactérias e fungos – responsáveis pelos quadros da doença, apontando, inclusive, quando a infecção é causada por mais de um patógeno ao mesmo tempo. Chamado de QIAstat-Dx, o novo painel para teste sindrômico da meningite da multinacional QIAGEN é uma ferramenta laboratorial de testagem que funciona a partir de uma metodologia em real time em PCR, ou seja, em tempo real. Por ser um teste molecular de alta precisão, é feito por meio de uma coleta de um líquido cefalorraquidiano a partir de uma punção na lombar.

