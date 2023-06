Avançam obras da nova praça com academia e quadra no Monte das Oliveiras/Ipês

Obras praça com academia e quadra no Monte das Oliveiras/Ipês

Já estão em fase adiantada as obras de construção da nova praça de lazer com academia ao ar livre, playground infantil e quadra de areia iluminada no Jardim Monte das Oliveiras, próximo ao Residencial Ipê Roxo, realizadas pela Prefeitura de Nova Odessa. O novo espaço de lazer e prática de atividades esportivas fica na esquina das ruas Oscar Araium e Rozalina Izidoro Brasilino, atendendo também os moradores do Residencial das Árvores.

Já foram feitos o novo calçamento, a caixa de areia, a quadra de areia e parte do paisagismo. Os equipamentos da Academia ao Ar Livre já estão instalados no lugar. A iluminação de LED também já está sendo instalada. O novo espaço vai contar ainda com vagas de estacionamento a 45 graus, cercamento com grades e alambrado, bebedouros, bancos em concreto e paisagismo completo.

Antes, a própria Prefeitura havia promovido toda a limpeza e regularização da área verde municipal, assim como a calçada no entorno da área, que inclui rampas de acessibilidade para garantir o atendimento também aos portadores de necessidades especiais.

Estão sendo investidos R$ 280 mil nas obras, incluindo recursos destinados ao Município pelo Governo Federal, através do Ministério dos Esportes. Previstas para durar até 7 meses, as obras devem estar concluídas até o início do segundo semestre – dependendo apenas o regime de chuvas.

“Nossa gestão tem o foco no humano, nas pessoas, na vida – e o lazer e a atividade física são muito importantes para a saúde das pessoas. Essa praça totalmente nova e completa está num lugar muito bom, de fácil acesso a todos os moradores dos bairros da região do Monte das Oliveiras, Ipês, até do Santa Rita 2, que é a região que mais cresce e de maior densidade populacional em Nova Odessa. Vai ser um equipamento público muito útil e muito bonito”, afirmou recentemente o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) sobre a obra.

Segundo a Secretaria de Obras, a gestão municipal estuda incrementar a nova praça com mais alguns equipamentos que não estão previstos no projeto e no contrato iniciais, mas que são baratos e de execução simples – como uma pista de caminhada. Também será feito um novo ponto de ônibus, entre outras melhorias adicionais.

Ginásio do Santa Rosa sedia rodada da Liga de Handebol de SP

O Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa, em Nova Odessa, será palco neste domingo (18/06), de mais uma rodada da LHESP (Liga de Handebol do Estado de São Paulo). Os confrontos terão início logo às 8h30. O primeiro desafio das meninas novaodessenses, pela categoria infantil, será às 10h45, e o segundo, pela categoria cadete, às 12h. Ambas as equipes recebem os times Instituto Crescer no ES/Rio Claro.

Nesta rodada, estão previstos sete jogos ao todo, dois que antecedem às partidas das donas da casa, e mais três no período da tarde, ou seja, haverá disputa o dia todo. “Convidamos os moradores a prestigiarem as meninas do nosso handebol neste domingo no Ginásio do Jardim Santa Rosa, lembrando que teremos vários jogos nesta rodada, tanto no período da manhã quanto da tarde, pelo feminino e masculino”, disse o secretário municipal de Esportes, Renan Reis

O time novadessense infantil vem de duas vitórias na competição. “No infantil, queremos repetir a boa atuação em Rio Claro, quando as nossas atletas venceram na cidade delas; e no cadete, o time treinou bastante semana para melhorar o rendimento, de olho na primeira vitória e visando a recuperação na competição”, comentou o professor Roger Prado.

Confira os demais jogos desta rodada: pela categoria infantil masculina, Tietê/Biatex enfrenta São José do Rio Pardo às 8h30, e pelo juvenil masculino, São José do Rio Pardo joga contra o Tietê/Biatex às 9h30.

No período da tarde, ocorrerão mais jogos: as equipes masculinas do NHC/SAB/Concórdia e da AAEPI se enfrentam às 13h15 (categoria juvenil) e às 14h30 joga a categoria adulto. Fechando a rodada, às 15h35, o adulto masculino de Jundiaí joga contra Águias Patrulheiros.

ESTREIA

As equipes de Nova Odessa fizeram a estreia pela LHESP em abril, jogando em casa, no Ginásio do Jardim Santa Rosa. Pela categoria infantil, as novaodessenses venceram o Hortohand (Associação Hortolândia de Handebol) pelo placar de 30×07. Já a categoria cadete não conseguiu superar a forte equipe de Tietê, e sofreu a derrota de 34×14.

As atletas de Nova Odessa são: Sarah Guidini da Silva, Maria Paula Américo, Amanda Fogli Rodrigues, Beatriz Bussi de Ávila, Eloisa Peixoto Ferreira, Fernanda Costa Souza, Gabriely Guidini da Silva, Isabelli Vitória Thomazelli, Maria Eduarda Medeiros Batista, Ketlyn Caroline G. de Lima, Laís Ciolin Setin Pedro, Agatha Melo Gentil, Lohanny Camilly F. Menezes, Luiza Guerra Giusti, Vitória Guidini da Silva, Fernanda de Souza Nogaroto, Marina Sofia Mathias Garcia, Manuela Fortunato, Maria Victória Schiavoni Miranda, Rafaela Sartori, Cailane Maria Gomes Firmino, Isabela Rodrigues Lima e Deborah Caroline Alves Ramos.