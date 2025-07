A primeira suplente do PSDB, deputada Dra Damaris Moura, tomou posse como a mais nova parlamentar da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ela assume para o segundo mandato na Casa, eleita com mais de 62 mil votos nas eleições de 2022.

“Meu compromisso hoje é seguir servindo ao povo de São Paulo com ardor, devoção e com a mesma força e coragem com as quais tudo começou. Com entusiasmo e, acima de tudo, muito amor por esse povo que um dia me recebeu e se transformou, decididamente, no meu povo”, disse a deputada em seu discurso de posse.

Com a posse de Damaris, a Assembleia volta a ter 25 deputadas mulheres, número recorde alcançado nas eleições de 2022.

Em abril de 2024, esse número havia sido reduzido com a posse da deputada licenciada Valéria Bolsonaro (PL) no cargo de secretária de Políticas para a Mulher do estado.

“É inquestionável a força da mulher. Elas são mais da metade do eleitorado do Brasil e de qualquer estado. Isso demonstra que as mulheres estão ocupando o espaço que é de direito delas”, comentou o presidente André do Prado.

“Isso engrandece o Parlamento e é muito importante para que consigamos avançar nos direitos das mulheres. Trazendo a visão das deputadas para discussão, conseguimos transformar os anseios das mulheres que estão lá fora”, completou Prado.

A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Alesp e acompanhada por deputados estaduais e federais, prefeito e secretários municipais da Capital paulista, vereadores, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da comunidade taiwanesa de São Paulo.

Dra Damaris

“Damaris representa tudo aquilo que ela disse e um pouco mais. A força da mulher brasileira, nordestina que veio pra cá com muitos sonhos e, com muita luta, venceu na vida e deixa muito orgulho pra todos nós”, disse o ex-deputado e prefeito de Marília, Vinicius Camarinha, que era líder do PSDB no último mandato de Damaris.

“Tenho certeza que você fará muito mais a partir de agora. Além da experiência na advocacia, tem experiência no legislativo e no executivo. Tenho certeza que trará qualidade a este Parlamento”, afirmou o vice-presidente da Alesp e líder de Governo, deputado Gilmaci Santos (Republicanos).

“Uma pessoa que representa a sensibilidade, é muito preparada e que dá a sua vida pelo próximo, pelo trabalho legislativo e pelas coisas públicas”, declarou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

