Com um início de segundo mandato muito instável, o prefeito Leitinho Schooder (PSD) decidiu exonerar mais dois nomes do alto escalão da prefeitura de Nova Odessa.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os dois nomes em questão estão envolvidos em uma viagem de carro no começo do ano com o vice-prefeito Mineirinho para ato político em São Paulo.

Em maio, o vereador André Faganello (Podemos) fez uma grave denúncia de uso indevido de veículo oficial da Prefeitura de Nova Odessa para uma visita político partidária, inclusive com a filiação do vice-prefeito Alessandro Miranda (Mineirinho) ao PP (Partido Progressistas).

A viagem até o escritório político do partido presidido a nível estadual pelo deputado Maurício Neves, ocorreu em 17 de março e teve a participação de dois secretários-adjuntos (Educação e Segurança Pública), além de um diretor (TI).

Leia + sobre política regional

Vagner Vanderlei Pereira dos Santos era diretor de Tecnologia e Transparência da prefeitura e teve sua exoneração publicada no Diário Oficial. Também sai da administração Ricardo Eugênio Ferreira, que estava como secretário adjunto de Educação.

Leitinho muito instável

Reeleito com a mais importante vitória quase que de toda a RMC, Leitinho iniciou o segundo mandato com muita confusão no âmbito interno, afastamento de membros importantes do 1o mandato e embates com o ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL). Integrantes do governo parecem querer acelerar o processo eleitoral de 2028 apostando no vice Mineirinho e a administração pena em meio à instabilidade política.